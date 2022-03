Huella internacional en el arranque de la Aragón Bike Race en Calatayud

La lluvia respetó finalmente el arranque de la décima edición de la Aragón Bike Race en Calatayud y los 340 participantes que tomaron la salida disfrutaron en todo su esplendor de un aperitivo en forma de contrarreloj individual por varios tramos de la sierra de Armantes y con final en la explanada de la emblemática ermita de San Roque. Los mejores en categoría élite masculina fueron el polaco Krzystof Lukasik, que paró el reloj solo un segundo antes que Sergio Mantecón y apenas 13 por delante del checo Marek Rauchfuss. En élite femenina, la bosnia Lejla Tanovic se alzó con la primera plaza por delante de la monegrina Eva Elbaile y la catalana Helena Isanta.

"Ha sido muy interesante. Es un escenario que no había visto nunca y es, de verdad, una mezcla entre sendas muy secas, partes rocosas y otros tramos de mucha vegetación. Lo tiene todo", reconocía Tanovic. Ante esta toma de contacto asumía que "te tienes que adaptar rápido y ajustar la bicicleta, por lo que se hace duro" y anticipaba que "ya tengo idea para hacerlo mejor con las suspensiones". "Estoy muy contento con el resultado, porque está no es mi especialidad. Espero que sea un buen resultado para mañana y para el resto de días", reconocía Lukasik, al mismo tiempo que valoraba que "es mi primera vez aquí y el terreno es totalmente diferente a mi país, es bonito".

Justo por detrás del polaco, Mantecón se mostraba "muy satisfecho con mi rendimiento, porque vengo de unas carreras que no he rendido como me hubiera gustado". Además, valoraba que "nunca había competido hasta ahora en Aragón y hacerlo en una prueba que ha pasado a un nivel internacional, con grandes corredores, es todo un reto", al mismo tiempo que "es como correr en casa ya que BM Sportech y Scott España tienen sede en Zaragoza y hay muchos trabajadores involucrados".

En el caso de Elbaile, detallaba que "ha habido un par de sendas técnicas, que tenían un escalón de subida; alguna bajada y algún charco que había que esquivar" y resumía que "he rodado bastante bien, conozco la zona, y espero aprovechar la maratón". En el plano local, el bilbilitano Pepe Sánchez llegaba segundo en máster 50: "Ha ido mejor de lo esperado. Mañana es más pista y no vale tanto conocer el terreno, es más fuerza". Respecto a la prueba, incidía en que "esto en Calatayud no se había visto nunca y por eso es de agradecer el esfuerzo de la organización".

La etapa de este viernes recorrerá 68 kilómetros por la sierra de Vicor, como antesala a la llegada del resto de inscritos para el sábado y domingo entre los que se cuentan Miguel Induráin y Ángel Vicioso.