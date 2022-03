Ángel Vicioso: de la media maratón a la 'mountain bike'

Aún con las piernas tiesas y entumecidas después de correr la Media Maratón Ciudad de Zaragoza en poco más de 1 hora y 22 minutos, Ángel Vicioso ya se mentaliza para un nuevo reto, algo suavizado porque la carrera del domingo le ha dejado para pocos trotes más, pero no por ello menos considerable en la frenética actividad deportiva de quien aparcó el ciclismo profesional hace dos años. El excorredor de Alhama de Aragón, aun con el eco en las patas de los 21 kilómetros del pasado domingo, participará el próximo fin de semana en la Aragón Bike Race de ‘mountain bike’, en su tierra, en Calatayud. De las zapatillas de ‘runner’ a la bicicleta de montaña en apenas unos días. “A ver, voy a hacerla solo los dos últimos días para acompañar a Miguel Induráin. En absoluto me voy a meter a competir ni a ningún fregado. Tengo las piernas como Robocop. Estas semanas me he dedicado fundamentalmente a preparar la Media de Zaragoza y apenas he tocado la bici”, cuenta el único aragonés con una victoria en la historia del Giro de Italia.

Era la segunda media maratón de Vicioso, un exciclista que ha encontrado en el atletismo un nuevo deporte en el que seguir incentivando su carácter competitivo, seguir motivándose y seguir manteniendo la forma física. “Cuando dejé la bici tras 19 años de profesional quería seguir haciendo deporte. Me gusta verme bien, no engordarme y estar en buen estado físico. Hice una media en Barcelona y la acabé en 1 hora 36’, la hice por disfrutar y por ese gusanillo de ir bajando tiempos”, relata.

En Zaragoza lo hizo. “Quería hacer 1 hora 20’, pero ya está bien. Al final me han puesto los pies en el suelo. Estaba muy motivado, y en la salida casi pensaba que iba a ganar”, bromea. “Me gustó mucho el recorrido, el ambiente, con la gente estirando y calentando antes, y finalizar en el Pilar. Incluso la viví con los nervios típicos”, señala. “La comencé a preparar seriamente en enero, pero no quiero marcarme exigencias de ningún tipo, series y esas cosas. Bastante tuve cuando era ciclista”, añade. "La adaptación de la bici a la carrera hay que hacerla muy poco a poco. La musculatura implicada es muy distinta y hay riesgo de lesiones, como yo con el sóleo. En el ciclismo puedes dejar de pedalear en algún momento pero corriendo, no", explica Vicioso.

Ahora, le espera la bici de montaña, como cicerone de Induráin: “Me gusta bastante. Además, en mi tierra, en una zona preciosa en la Comarca de Calatayud y la sierra de Armantes. No hay mejor sitio para la Aragón Bike Race. Será bonito ver tanto deportista, tanto ambiente de bici, los hoteles llenos...”

Vicioso, no obstante, reconoce donde están sus retos del futuro: "Seguro que me animo con una maratón. No descarto Nueva York, Tokio u otra grande. Pero tengo que coger fuerza y mejorar la técnica", finaliza.