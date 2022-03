Una vida sana no solo depende del deporte: así se mejora por fuera y por dentro

Son varios los factores que influyen no solo en la apariencia estética o en una buena condición física, sino en tener buena salud. En innumerables ocasiones, se apuesta por hacer ejercicio de manera descontrolada o en exceso esperando, así, bajar de peso, o pensando que es la mejor forma de tener una salud de hierro.

Pero esta creencia, tan común aunque parezca lo contrario, es incorrecta además de dañina, ya que un sobreesfuerzo puede acabar siendo motivo de lesión. El entrenador personal y graduado en Ciencias del Deporte Rubén Río, director de la clínica RRSalud, da las cinco claves que influyen en un estilo de vida saludable y que ayudan, por tanto, a conseguir el físico deseado o la condición deportiva buscada.

Atención con la alimentación

NOTICIAS RELACIONADAS Desmontando mitos: diez afirmaciones falsas sobre la alimentación y el deporte

"La frase 'somos lo que comemos' es perfecta para explicar este factor". Así comienza Rubén su exposición sobre la alimentación, argumentando que aunque tengamos "la mejor genética del mundo", si no comemos de manera adecuada (bien sea por falta de nutrientes o por exceso de los mismos o bien por comer comida basura) jamás lograremos el físico que deseamos ni las habilidades necesarias para mejorar nuestras marcas deportivas. "Es sumamente importante tener una alimentación adecuada a tus necesidades. El balance energético adecuado marcará la diferencia entre el éxito o el fracaso".

Hidratarse

Somos un 70% agua. ¿Qué significa esto? "Pues significa que o nos mantenemos bien hidratados o tendremos que olvidarnos de lograr los objetivos fijados". Si no estamos bien hidratados nuestro cuerpo no funcionará correctamente, por lo que rendiremos menos en los entrenamiento y, por lo tanto, no progresaremos como es debido.

Deporte sí, pero no en exceso

"Menos es más". Esto quiere decir que hay que entrenar adecuadamente, no en exceso. "Si caemos en un sobrentrenamiento, al final habrá que dejar de entrenar durante una temporada" ¿Cómo se llega a esta situación? "Pues básicamente metiendo más carga de trabajo de la que el cuerpo puede asimilar sin darle el descanso suficiente para crecer y recuperarse", advierte Rubén. Planificar los entrenamientos es tan importante como hacer lo mismo con los descansos.

Cuidar las relaciones personales

En la búsqueda de estos objetivos no hay que dejar de lado nunca a la familia, amistades o pareja. "A veces hay personas que se obsesionan demasiado con su físico y eso les hace olvidar otros pilares de la vida", explica Rubén, quien afirma que si nuestro entorno nos apoya en la consecución de nuestros objetivo seguro será mucho fácil alcanzarlos. "Hay que cuidar a nuestro entorno para que nos cuide", aconseja este entrenador.

Abandonar los malos hábitos

"Si se quiere avanzar, habrá que dejar de picar entre horas comida basura, no trasnochar en exceso, intentar dormir entre 7 y 8 horas, comer saludable y de forma ordenada...", enumera. Si todavía no hemos empezado, ahora es el momento de centrarse y pensar en avanzar con paso firme hacia el éxito, anima Rubén.

¿Quieres recibir todas nuestras propuestas de planes para mantenerte en forma? Apúntate y te enviaremos nuestra newsletter.