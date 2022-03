El ciclista Fernando Barceló sueña con “levantar los brazos” esta temporada

El ciclista oscense Fernando Barceló renueva ilusiones con los colores de su nuevo equipo, el Caja Rural-Seguros RGA y ha comenzado una temporada en la que quiere seguir dando pedaladas adelante en el ámbito profesional y aspira a alzar los brazos y celebrar una victoria en una de las rondas en las que pueda participar con el club navarro. El corredor de 26 años ha participado este miércoles en un acto que se ha desarrollado en la Caja Rural de Huesca y respaldado por su director territorial, Alejandro Lanuza. Sus sensaciones en las primeras semanas del año han sido “bastante buenas”.

“Estoy contento y queda mucho por delante, espero estar más arriba en la competición pero lo que cuenta es dar el cien por cien en cada competición y es lo que estoy haciendo. Somos un reflejo de lo que la sociedad quiere ver”, ha comenzado Barceló, que asume el cambio de equipo sin traumas. “Desde el principio la directiva ha confiado mucho en mí y me ha dado total tranquilidad, eso se transmite en la carretera para comerme el mundo. Estoy muy contento, no hemos logrado aún esa victoria tan ansiada pero compitiendo así no tardará en llegar”, espera.

El Caja Rural presenta un bloque “compensado” y la forma de afrontar la carrera es con la mentalidad de que “nadie es mejor que tú” y el objetivo de “levantar los brazos. Si no lo sueñas seguro que no lo consigues”. A la espera de invitación a la Vuelta a España, el calendario del oscense ha tenido una primera parada con un primer bloque de carreras de las que saca un balance positivo. Las siguientes son de envergadura, con la Volta a Cataluña, el GP Miguel Indurain y la Vuelta al País Vasco como citas de primerísima categoría: “Serán de las semanas más importantes para el equipo y para mí”.

A la espera de que se conozcan las invitaciones a la Vuelta a España, se trata de “darlo todo en la carretera para que nos elijan”. La preparación se ha visto marcada por la “tranquilidad” y “confianza” que el nuevo club ha depositado en el aragonés, lo que le lleva a competir “cien por cien convencido de mis posibilidades”. El tránsito de Barceló por el ciclismo profesional le sitúa ahora “con más madurez física y mental. Se acumula experiencia importante para competir y en estos próximos años debería llegar lo mejor de mí como deportista”. Los altibajos le han fortalecido, con el capítulo de la taquicardia “ya atrás”.

A la espera de que el ciclista español regrese a la primera línea, Fernando Barceló progresa en situaciones como el sprint “porque se llega a la meta con más ambición y en mejores condiciones físicas”. Su inicio de campaña no tiene “nada que ver” con las pasadas, lo que ha llenado de moral al oscense para intentar que la de 2022 sea la temporada de su vida.