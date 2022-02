Nadal vence a Norrie y gana en Acapulco su título 91 como profesional

El español Rafael Nadal, quinto del ránking de la ATP, venció este sábado por 6-4, 6-4 al británico Cameron Norrie para ganar el Abierto Mexicano de Tenis y sumar su título 91 como profesional.

Nadal comenzó un poco fuera de distancia, con algunos errores no forzados en el arranque del partido, pero pronto recuperó su tenis, comenzó a hacer daño con su servicio y en el quinto juego decidió el set.

Si bien mantuvo un 86 por ciento de efectividad con su primer saque, la clave del triunfo del manacorí en la manga inicial fue su tenis fino en el momento decisivo, además de que no permitió que Norrie creara peligro en los turnos de saque del español.

El segundo parcial empezó inmejorable para Rafa. Con el marcador 30-30, disparó un golpe cruzado a la línea para irse delante y firmó la rotura segundos después, ante la frustración del británico, quien estrelló la raqueta en el suelo.

Liberar la rabia le hizo bien a Norrie. Presionó a Nadal en el segundo juego, lo puso en punto de mate, 15-40 y aunque Rafa provocó un 'deuce', sufrió su primer quiebro para el 1-1.

Después de dos juegos en los que aparentaron una tregua de paz, en el quinto juego Nadal volvió a presionar, obligó a su rival a cometer errores no forzados y le rompió el saque para tomar ventaja de 3-2, que amplió a 4-2 al confirmar la rotura del servicio.

Nadal vio herido a Norrie y buscó lastimarlo; un golpe del número 12 del mundo dio en la red y se fue a un lado, lo cual lo frustró y ya no pudo enmendar el 'game', que significó su tercer pérdida en contra en el set.

Cuando parecía asentado, Norrie mostró pundonor, quebró y se acercó a 5-4 luego de confirmar su servicio, sin embargo en el décimo juego Rafa cerró con señorío; mantuvo el saque y llegó a 15 triunfos en el inicio de temporada, la mejor de su carrera profesional.

Con el resultado, el español sumó su tercer título en el 2022: el torneo de Melbourne, el Abierto de Australia y Acapulco, en el que sumó su cuarto cetro para alcanzar a su compatriota David Ferrer y al austríaco Thomas Muster.

Nadal, ganador de 21 torneos de Grand Slam, reconoció este sábado apreciar más su cuarto título del Abierto de Acapulco, que el primero en el 2005 cuando era un desconocido, invitado al torneo con un wild card. "Son muchos años de carrera, entonces era algo nuevo; ahora se valora más que a los 18 años", dijo tras el duelo.

"En mi carrera hay varios torneos que han dejado huella, pero México siempre me ha recibido de manera fantástica; confío en que la gente tenga un buen recuerdo de mí cuando no pueda volver y se acabe este sueño porque Acapulco tendrá un buen lugar en mi recuerdo", observó.

Al referirse a las secuelas del esfuerzo para ganar esta semana, aceptó que el torneo, con categoría 500 de la ATP, es duro para él porque pierde mucho líquido por la potente humedad, aunque terminó en buenas condiciones.

"No he perdido un set en todo el torneo; físicamente me he sentido bien", indicó el manacorí, que en las próximas semanas jugará los Máster 1.000 de Indian Wells y Miami.