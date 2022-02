Zverev, descalificado del torneo de Acapulco por golpear la silla del juez

El alemán Alexander Zverev, segundo cabeza de serie, ha sido descalificado del torneo de Acapulco tras haber golpeado en varias ocasiones la silla del juez del partido de dobles que acababa de perder, mientras el árbitro estaba todavía sentado en ella.

"Debido a una conducta antideportiva al concluir su partido de dobles el martes por la noche, Alexander Zverev fue suspendido del torneo en Acapulco", informó la organización en un comunicado.

Había sido un partido tenso, largo, muy igualado que acabó perdiendo

El tenista germano, que acababa de perder junto al brasileño Marcelo Melo en la primera ronda del torneo de dobles ante el británico Lloyd Glasspool y el finlandés Harri Heliovaara (6-2, 4-6 y 10-6), golpeó al menos tres veces la estructura donde se encontraba el juez de silla del encuentro y en una de ellas incluso casi impacta con uno de sus pies.

Más información Rafa Nadal comienza firme su andadura en el torneo de Acapulco

El alemán, de 24 años, se había molestado previamente por una decisión tomada por el árbitro.

"Es difícil expresar con palabras lo mucho que lamento mi comportamiento durante y después del dobles. Me he disculpado en privado con el juez de silla porque mi reacción hacia él fue incorrecta e inaceptable, y estoy decepcionado conmigo mismo. Simplemente no debería haber ocurrido y no hay excusa. Usaré los próximos días para pensar en mis acciones y en cómo puedo asegurarme de que algo así no vuelva a ocurrir", lamentó el alemán en su perfil oficial de Instagram.

Zverev no podrá jugar en segunda ronda del torneo individual ante su compatriota Peter Gojowczyk, clasificado directamente para los cuartos de final. El germano había superado en primera ronda al estadounidense Jenson Brooksby en el partido que acabó más tarde de la historia (4:54 de la madrugada).