Demasiado castigo para el Fútbol Emotion

El Fútbol Emotion encajó este miércoles una nueva derrota (3-5), en el partido aplazado de la jornada 13, y sigue instalado en la penúltima posición. Era un reto de envergadura para el conjunto aragonés, que se medía con uno de los equipos más poderosos del panorama nacional. El Valdepeñas, de hecho, ocupa en la actualidad la segunda posición de la tabla.

El equipo de Jorge Palos, en este sentido, sí mejoró actuaciones pasadas, aunque no le alcanzó para ganar. Eso sí, ofreció una tenaz resistencia durante gran parte del duelo. Ni siquiquiera se descompuso cuando Humberto adelantó a los visitantes, a los tres minutos de partido, en la primera aproximación de los visitantes. Al contrario, el equipo local se sobrepuso con prontitud, y pudo igualar el encuentro poco después con un disparon de Jamur que se coló en la portería de Edu tras tocar en un defensor.

Sin embargo, el Valdepeñas dispone de jugadores muy talentosos en su plantilla. Y enseguida recuperó el mando, cuando Matheus anotó el segundo gol de su equipo en la segunda llegada de peligro de los de David Ramos. Máxima efectividad de los visitantes, que ampliaron después su ventaja con un acertado Sergio González.

Pero el Fútbol Emotion no bajó los brazos. Retamar recortó distancias, y los locales dispusieron de grandes oportunidades para empatar, la mayoría desbaratadas por Edu. Aunque Sergio González volvió a golpear, Jamur puso el 3-4 al filo del descanso. El propio Jamur, de penalti, pudo igualar en la última jugada de peligro de la primera mitad, pero Edu desvió el lanzamiento.

En la segunda mitad, Edu mantuvo su sobresaliente nivel, evitando el empate de un Fútbol Emotion que generó numerosas oportunidades de gol y que se mostró superior a su adversario durante gran parte del duelo. Sin embargo, tal y como sucedió en el primer periodo, fue el Valdepeñas el que exhibió su pegada, ampliando su distancia con el tanto de Rafa Rato. Un golpe injusto para el conjunto aragonés.

Ficha técnica

Fútbol Emotion: Iván Bernad, Adri Ortego, Carlos García, Jamur y Villanueva -quinteto inicial-. Retamar, Juanqui, Piqueras, Santos, Felipe y Claudino.

Valdepeñas: Edu, Lolo, Sergio González, Batería y Humberto -quinteto inicial-. Riberiro, Ivi, Matheus, Rafa Rato, Geragthy y Nano.

Goles: 0-1, min. 3: Humberto. 1-1, min. 5: Jamur. 1-2, min. 8: Matheus. 1-3, min. 11: Sergio González. 2-3, min. 15: Retamar. 2-4, min. 17: Sergio González. 3-4, min.24: Jamur. 3-5, min. 3: Rafa Rato.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 13, aplazado en su día por la pandemia del coronavirus.