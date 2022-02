Rompen en Teruel el cristal del autobús del Balsas Picarral juvenil

La violencia regresa al fútbol de formación. El Balsas Picarral volvió el sábado de Teruel con un punto y con la luna del autobús rota. hecho que fue denunciado por el conductor del autobús del conjunto zaragozano. Susana B., madre de un jugador del Balsas Picarral, narra los desagradables incidentes acaecidos en el campo Luis Milla de la capital turolense. "Se vivieron escenas de mucha tensión en las gradas, un ambiente impropio de un partido de juveniles. Cuando nos marchábamos a Zaragoza después de haber empatado (1-1), nos encontramos con el cristal del autobús roto", apuntó.

"Todo el partido fue muy tenso -continuó con su narración Susana B.-, con el público metiéndose permanentemente con los jugadores, algo que no suele pasar en los campos de Liga Nacional Juvenil. Al final del partido hubo roces entre los jugadores, pero no pasó nada más. Luego, cuando íbamos al autobús, nos encontramos con la luna rota. El conductor denunció lo que pasó. Los padres del Balsas le dijimos a la Policía que esto no podía ser, y nos dijeron que suele pasar. Fue muy desagradable y algo que no tiene que ver para nada con el deporte", explicó Susana B.

El partido entre el Teruel y el Balsas Picarral se jugó el sábado a las 18.00. El resultado fue de 1-1. Guillermo Gracia adelantó al Balsas en el minuto 7, y empató Fernando López en el 60. Los locales vieron cuatro tarjetas amarillas y una roja, y los visitantes seis amarillas y dos rojas. El encuentro se disputó en un ambiente tenso. No hubo agresiones. Pero sí una luna rota en el autobús del Balsas Picarral.