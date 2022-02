Valieva resbala tres veces en la final de patinaje artístico y se cae del podio olímpico

Ya sea por la presión de su presunto dopaje o por justicia poética, la rusa Kamila Valieva resbaló este jueves tres veces en la final individual de patinaje artístico sobre hielo de los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 y se cayó del podio, dominado por sus compañeras de equipo. Aunque partía como favorita tras quedar primera en la ronda clasificatoria del martes, acabó cuarta y el oro y la plata fueron, respectivamente, para las también rusas Anna Shcherbakova y Alexandra Trusova. Por su parte, la japonesa Kaori Sakamoto obtuvo el bronce por una actuación sin saltos cuádruples, pero de gran calidad técnica.

En medio del mayor escándalo de estos Juegos, su positivo por un fármaco prohibido en una prueba antidopaje de diciembre, Valieva falló en el momento decisivo, cuando tenía que interpretar el Bolero de Ravel en la gran final de Pekín 2022. Aunque empezó clavando sobre el hielo su primer salto cuádruple, un logro solo al alcance de las patinadoras rusas, se resbaló al aterrizar en el segundo y no dio con sus huesos en el hielo porque se apoyó con las manos.

A partir de ahí, se le nubló la concentración y en el siguiente salto, otro cuádruple con bucle picado, volvió a perder el equilibrio, cayéndose aparatosamente de espaldas al intentar acto seguido un triple también con bucle picado. Con solo 15 años, a Valieva le podía la presión y se mostraba insegura en una actuación desastrosa muy por debajo del talento que había demostrado hasta ahora. Para sorpresa del pequeño grupo de invitados a la final, entre los que había numerosos rusos que exclamaron sorprendidos por sus fallos, se quedaba sin opciones de medalla nada más empezar y solo podía terminar lo más dignamente posible sin volver a caerse de nuevo. Hundida tras su actuación, salía llorando de la pista del Estadio Cubierto de la Capital.

La rusa Kamila Valieva sufre una caída durante la ejecución del programa EVGENIA NOVOZHENINA

Fin a la polémica

Con Kamila Valieva fuera del podio, acababa así la polémica de Pekín 2022 por su presunto dopaje. El pasado 25 de diciembre, tras participar en San Petersburgo en el campeonato ruso de patinaje, la adolescente dio positivo de trimetazidina, un medicamento para la angina de pecho incluido en la lista de sustancias prohibidas porque mejora el rendimiento cardiaco de los atletas. Mientras se resuelve el caso, el Tribunal de Arbitraje del Deporte le permitió seguir compitiendo en los Juegos Olímpicos de Invierno, lo que generó las críticas de otras patinadoras. Curiosamente, este culebrón ha despertado una ola de simpatía por la nueva niña prodigio del patinaje ruso pese a su inverosímil excusa de que tomó dicho fármaco al equivocarse y beber del vaso de su abuelo, que es quien al parecer lo usa. Además, y según ha publicado 'The New York Times', tenía en su sangre otras dos medicinas permitidas para el corazón, una de ellas solo si se administra en dosis bajas.

El Comité Olímpico Internacional (COI) ya había advertido de que no entregaría las medallas si la patinadora rusa estaba en el podio. Finalmente, no ha sido así y el resultado de la final no ha quedado en cuarentena como estos Juegos. Al margen del fracaso de Valieva, la competición ha sido un éxito rotundo para el equipo ruso, ya que Shcherbakova y Trusova, ambas de 17 años, coparon el podio.

La rusa Kamila Valieva llora tras el ejercicio, que la dejó fuera del podio ALEKSANDRA SZMIGIEL

Formadas las tres por la entrenadora Eteri Tutberidze, quien atesora una lista tan larga de ganadoras como de 'juguetes rotos' del patinaje, las rusas son las únicas capaces de volar con sus cuádruples saltos sobre el hielo. Aunque la actuación de Trusova fue eléctrica con cinco saltos cuádruples al ritmo de la canción de la película 'Cruella', el oro fue para Shcherbakova. Solo la japonesa Kaori Sakamoto, gracias a su alta calidad, pudo plantarles batalla y acabó en tercera posición en el Estadio Cubierto de la Capital. Levantado en 1968 en plena 'Revolución Cultural', este recinto al oeste de Pekín figura en los libros de Historia por acoger en 1971 los partidos de la 'diplomacia del ping-pong' entre Estados Unidos y China que abrieron la histórica visita de Nixon un año después.

Con 17.000 asientos, que solo estuvieron ocupados por varios cientos de invitados y los numerosos periodistas congregados por el morbo del 'caso Valieva', en 2004 albergó uno de los primeros encuentros de exhibición de la NBA en China. Tras los Juegos Olímpicos de Invierno, también tiene en su haber esta polémica final de patinaje artístico que, debido al fracaso de Valieva, no ha quedado en cuarentena.