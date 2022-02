El Casademont Zaragoza femenino cae con amplitud en su visita a San Sebastián

No pudo el Casademont Zaragoza completar el partido necesario para doblegar a IDK Euskotren (65-35), en un choque extraño, repleto de infortunio en la anotación que, tras un buen primer cuarto, se trastocó en el segundo y, a partir de ahí, las de Carlos Cantero fueron ya a remolque todo el encuentro, sin que nada saliese y no dejando de pelear por un partido imposible.

Sierra Calhoun abrió de triple el envite, con el quinteto habitual en las rojillas, para que Hempe pusiera el 0-5. En el arranque, con un alto ritmo, las aragonesas cerraban bien el rebote y producían para mandar 5-9. Brown intercambiaba las canastas con Hempe, saliendo a cinco metros para sumar, y arañando poco a poco faltas a las locales. Se acercó en el tanteador IDK, pero Sierra con cinco puntos consecutivos puso la máxima diferencia zaragozana en el 9-15. El parcial de inicio daba la primera ventaja a las locales, con Cvitkovic y España abriendo la primera brecha de color vasco (20-15).

Antonia Delaere rompió el 6-0 de salida donostiarra y Lara González sumó falta y técnica, acumulando la tercera y dejando a Cruz su lugar. Eran minutos de color local con el 23-17 aunque de nuevo Delaere sumaba en rojillo. Las de Muguruza (25-19) comenzaban a jugar más cómodas, ante la sequía anotadora de Casademont Zaragoza, teñida de infortunio. Las locales se fueron en máxima ventaja al descanso 32-19.

Tras la pausa, más intensidad defensiva en las zaragozanas y aunque generaban, no anotaban incomprensiblemente, también por el trabajo de las rivales en defensa. Cantero no quiso esperar más y puso a Hempe lastrada por las faltas y sumó en la primera acción. Con 38-22, Gimeno también sumó y Lara González desde el libre para reducir distancias. Las donostiarras afianzaban la ventaja amasada en el segundo round. La cuarta falta de Hempe endurecía más el signo del encuentro al final del tercer acto 47-28. No les salía nada al Casademont. Todos los intentos por enderezar el rumbo resultaron infructuosos hasta el duro marcador final.

Ficha técnica

IDK Euskotren: Cornelius(-), Cox(9), Harden(10), Brown(5), Coulibaly(8); Cvitkovic (13), España(10), Díaz(10), Soriano(-), Esnal(-).

Casademont Zaragoza: Cruz(-), Delaere(4), Calhoun (13), Gimeno(8), Hempe(8); Lara González (2), Zoe Hernández(-), Kostourkova (-), Calvo (-), Villamor (-).

Parciales: 14-15, 18-4, 15-9 y 18-7.

Árbitros: Pol Franquesa, Cristina Martín y Javier Villanueva. Sin eliminados.

Incidencias: Encuentro disputado en el Polideportivo José Antonio Gasca de San Sebastián.