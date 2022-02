A los espartanos de OCR Aragón no hay obstáculo que se les resista

Reptar por el barro, avanzar en suspensión colgando de anillas, trepar por una cuerda, cargar con pesos… Solo llegar a la meta ya tiene mérito cuando se trata de carreras de obstáculos. La especialidad aspira a convertirse en federación y ser considerada deporte, mientras va ganando adeptos en todo el mundo. En Aragón, alrededor de cien personas ya lo practican. Son los miembros de la asociación OCR Aragón, la única en la Comunidad especializada en esta práctica.

Aunque no sea todavía un deporte federado, las carreras de obstáculos son regladas, hay árbitros y un calendario nacional, europeo y mundial de competición. Estas pruebas consisten en ir desde un punto hasta otro superando una serie de obstáculos por el camino. Los recorridos son más o menos largos, entre los 5 y los 20 kilómetros y, teniendo en cuenta las mejores marcas, una carrera de 10 kilómetros en un circuito urbano se completa en una hora aproximada. Eso el que la gana, porque hay otros que se quedan por el camino.

Y es que una de las normas básicas de estas carreras es que hay que superar todos los obstáculos para poder puntuar. No hay atajo que valga por lo que la fuerza mental es mucho más importante de lo que pueda parecer. "He visto a gente pasando obstáculos a la décima o decimoquinta vez y si estás mucho tiempo en uno, al final terminas desesperándote. Hay que tener bien centrada la cabeza porque te va jugando malas pasadas todo el rato", asegura Manuel Caamaño. Es el presidente de OCR Aragón y gran amante de las carreras de obstáculos.

Es uno de los integrantes del equipo aragonés que hace unas semanas ha vuelto a ganar el oro nacional en esta competición. Quedaron primeros tanto en la categoría de grupos de edad de la Liga Nacional, como en las OCR Series, la competición a nivel europeo. En España, el premio lo otorga OCRA España, entidad que regula y clasifica a miles de corredores a lo largo de todas las carreras nacionales. Es también quien hace posible que haya representación nacional en las competiciones europeas y mundiales.

"Es una disciplina muy exigente. Se pasa mucho frío, puedes no ser capaz de superar un obstáculo, flojeas y al final la cabeza puede hacer que te quedes fuera"

Con la reciente victoria, Aragón se mantiene a la cabeza en carreras de obstáculos en España, validando de nuevo el oro conseguido en la última edición de la Liga Nacional, que se celebró en 2019.

A título individual, varios de los miembros de la asociación aragonesa también se han colgado medallas en las últimas competiciones. Es el caso de Julia Martín, Sherezade Higueras y Marta Millaruelo, que en 2021 se hicieron con el oro en sus grupos femeninos. Joaquín Reyes, en el masculino, y Sergio Bernad, con la plata en las Spartan National Series 2021 cierran la lista de triunfos aragoneses.

La asociación OCR Aragón tiene alrededor de cien socios. OCR Aragón OCR Aragón

La cabeza amueblada y un físico que acompañe

Aunque a nivel aficionado casi cualquiera que tenga un mínimo de forma física puede participar en una de estas pruebas, para dedicarse a ello de manera más profesional hace falta entrenar mucho el cuerpo pero también la mente. Los miembros de OCR Aragón lo hacen en Cuarte de Huerva, donde tienen su sede. Dentro del centro Cierzo Fitness Club tienen una zona exclusiva para sus entrenamientos. Allí se practica cómo superar los obstáculos que se encuentran en las pruebas para lo que es necesario fuerza, resistencia, rapidez, puntería o equilibrio, entre otras cualidades. "Es una disciplina muy exigente. Se pasa mucho frío, puedes no ser capaz de superar un obstáculo, flojeas y al final la cabeza puede hacer que te quedes fuera", explica Caamaño.

En España, la carrera de obstáculos más famosa y de mayor tradición es la Spartan Race pero hay muchas otras pruebas, tanto populares como oficiales y que puntúan a nivel competitivo. "Teniendo en cuenta que con la pandemia ha habido muchas que no se han podido celebrar, este año, hasta verano, hay una carrera cada fin de semana". De hecho, éste empieza la competición nacional en Alicante, donde el equipo aragonés estará presente.

En Aragón, las dos citas con más tradición son la Zufarian Race en Zuera y la Templar Race en Monzón pero con los años han ido surgiendo más carreras, como la Titan Race (Ejea de los Caballeros), Edelweiss Race (Sabiñánigo) o Gladiator Aragón (San Mateo de Gállego). Para este 2022, uno de los objetivos de OCR Aragón es sacar una nueva carrera propia de la Comunidad y conseguir un patrocinador principal para poder seguir promocionando este deporte en auge.

El equipo aragonés entrena en el centro Cierzo Fitness Club, en Cuarte de Huerva OCR Aragón

Para hablar con propiedad, habría que llamarlo disciplina, ya que las carreras de obstáculos todavía no han adquirido la categoría de deporte en ningún país. En cambio, la realidad es que cada vez son más quienes la practican. A nivel mundial, Estados Unidos es el más implicado y se espera que conforme esta especialidad se convierta en federación en un sitio, lo haga en todos. "Ya es una competición con todo reglado y con deportistas cumpliendo la normativa. Solo hace falta tener nuestra propia federación", resume Caamaño.

Los interesados en conocer de primera mano en qué consisten las carreras de obstáculos pueden contactar con OCR Aragón, asociación donde todo el mundo tiene cabida. "Entrenamos desde a los más pros hasta a personas que no han participado nunca en una prueba de este tipo", explica Caamaño. Entre los socios hay desde chavales jóvenes hasta personas de 50 años, cada uno con su nivel y con sus objetivos. "Se puede participar en carreras que puntúan pero también las hay populares, donde no es obligatorio superar todos los obstáculos".

El presidente de OCR Aragón anima a cualquier persona a probar. "Yo empecé porque no me gustaba correr por correr. Esto es más entretenido, aunque también puede ser tedioso", advierte. Desde la asociación lo ponen fácil y el primer entrenamiento es gratuito así que no hay excusa que valga.