Mirambell finaliza 24º en skeleton sus cuartos Juegos Olímpicos

El piloto español Ander Mirambell concluyó este viernes en la 24ª posición en la competición de skeleton de los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Pekín, mientras que Imanol Rojo fue 39º en los 15 km de estilo clásico del esquí fondo, el mejor resultado nacional en esta disciplina.

El barcelonés, en sus cuartos Juegos a sus 38 años, no pudo conseguir firmar su mejor resultado olímpico, que sigue siendo la vigesimotercera posición de hace cuatro años en PyeongChang (Corea del Sur), pero su gran éxito estaba ya prácticamente conseguido con una nueva clasificación en un deporte donde maximiza los pocos recursos con los que cuenta.

Además, el deportista catalán se pudo marchar con buen sabor de boca de su participación. Tras acabar 24º tras las dos primeras mangas del jueves, tenía muy complicado acceder a la cuarta y última que disputan los 20 mejores, pero aún así supo aprender de los errores de sus dos primeras bajadas y firmó su mejor tiempo con 1:02.34 para un total de 3:08.15, a casi tres segundos del corte.

Alemania dominó la prueba y se llevó el oro y la plata con Christopher Grotheer, actual campeón del mundo, y Axel Jungk, que se quedó a 66 centésimas de su compatriota, mientras que el bronce fue para el chino Yan Wengang, que terminó a 76.

"La valoración es bastante positiva. Los que nos hemos quedado fuera del 'Top 20' somos los que no pudimos venir a los test de octubre y con sólo doce bajadas era muy difícil", remarcó Mirambell en declaraciones facilitadas por la RFEDH.

El español reconoció que en la salida notó "más el cansancio" porque ya tenía el desgaste de "una semana muy dura", pero celebró el haber ido "cada día a mejor". "Habría seguido otra semana más aquí entrenando y compitiendo. He disfrutado mucho, hemos dado lo mejor de nosotros y las velocidades puntas han sido muy competitivas", apuntó.

"El jueves hicimos una buena primera manga, en la segunda intentamos arriesgar y no salió bien, pero era la forma de intentar llegar al 'Top 20' y estoy contento de todas formas. Estoy orgulloso del apoyo que he recibido desde España; esto es mucho más que una carrera, el hecho de que el skeleton se siga en nuestro país y la gente esté pendiente de los Juegos es el verdadero éxito, es la mejor victoria que me llevo de aquí", sentenció el catalán.

Por su parte, el otro representante español en esta jornada, el esquiador de fondo Imanol Rojo, disputó su segunda prueba en Pekín, los 15 kilómetros estilo clásico donde finalizó en la 39ª posición.

El vasco, que ya había acabado 21º en su estreno en la Skiathlon 15x15 para firmar el mejor resultado nacional a nivel olímpico en esta disciplina, hizo lo mismo este viernes, mejorando el puesto 45 que consiguió el catalán Josep Giró en los Juegos de Sarajevo de 1984.

Rojo, de 31 años, terminó con un tiempo de 41:24.2 la prueba desarrollada en el Centro Nacional de Zhangjiakou, y recalcó que "las sensaciones" habían sido "bastante buenas" hasta el kilómetro 10, donde se le acabó "la energía".

"No he dosificado bien, y la última parte me ha costado bastante. Hay que pensar que no es mi distancia favorita porque los 50 kms estilo libre son mi objetivo principal estos Juegos", añadió el guipuzcoano, que cerrará su participación el sábado 19 de febrero.

La medalla de oro fue para el finlandes Iivo Niskanen (37:54.8), que lideró la prueba en todo momento, la plata para el ruso Alexander Bolshunov (38:18.0) y el bronce para el noruego Johannes HoesflotKlaebo (38:32.3).