Los equipos aragoneses de tenis de mesa arrancan la última jornada de la fase regular nacional

Este fin de semana se disputa la última jornada de la liga regular en todas las divisiones nacionales de tenis de mesa donde están encuadrados los conjuntos aragoneses, varios de ellos jugándose el posicionarse en puestos de ascenso o descenso.

En la categoría de plata nacional, División de Honor masculina, Publimax CAI Santiago recibe el sábado a las 17,00 horas en sus instalaciones del Pabellón Jorge Cardona al colista C.N. Sabadell con el deber para los aragoneses de ganar el encuentro para conseguir la segunda posición de grupo y disputar los play off de ascenso a la máxima categoría. Actualmente, Publimax se encuentra en tercera posición igualado con los dos primeros, que se enfrentan entre sí esta jornada.

Los habituales Jorge Gambra, Alberto Luño y Raúl Maicas, intentarán conseguir el objetivo marcado a principio de temporada que no era otro que el no descender.

En División de Honor femenina, C.N. Helios recibe al Suris Calella el sábado en el polideportivo del CN Helios a las 16,00 horas. El cuadro heliófilo, ya matemáticamente condenado a disputar los play off de descenso, tendrán complicado conseguir la primera victoria de la temporada ante el equipo catalán que se juega el estar en ascenso o descenso. Janina Nieto, Mayte Maza y Nuria Pérez, formarán por el equipo azulón intentando dar una alegría a sus seguidores.

En Segunda División nacional masculina, en el subgrupo 4A, derbi aragonés entre los dos primeros clasificados de grupo que se disputarán la primera plaza. Publimax CAI Santiago recibe en sus instalaciones a las 17,00 horas a School Zaragoza Global Spedition. Héctor Villarroya, Alejandro Sebastián e Ignacio Merle formarán por el conjunto rojillo, mientras que Alejandro Vivó, Mauricio La Rosa y Jorge Delgado lo harán por School.

Mientras, a las 16,00 horas C.N. Helios “B” recibe al C.N. Pamplona jugándose la tercera y cuarta plaza que ostentan ambos equipos. El vencedor disputará los play off de ascenso mientras que el derrotado se verá abocado a los play off de descenso. Para este transcendental encuentro, los heliófilos formarán con Cristian López, Jorge Borra y Víctor Dobato.

Mientras que el líder imbatido C.N. Helios “A” ya ha hecho los deberes y se aseguró hace varias jornadas plaza para el ascenso como primero de grupo, Color Plus Utebo podemos decir que se la juega en el encuentro que disputarán los equipos madrileños de C.T.M. El Álamo y Madrid CTM “B”.

Una victoria de los colistas de El Álamo, produciría un triple empate entre estos dos equipos y Color Plus, donde depende del resultado del encuentro, dejaría a Color Plus en zona de play off de ascenso, mientras que una victoria del Madrid CTM “B”, abocaría a Color Plus a disputar los play off de descenso.