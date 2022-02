Entrena en seco en Calatayud; pero no tiene rival sobre nieve

A sus 19 años el bilbilitano Álvaro López conoce muy bien lo que es el sacrificio: estudio y entreno se alternan en su día a día, a lo que se suman los múltiples desplazamientos los fines de semana para competir. Fruto de ese trabajo constante, con el apoyo de familia, amigos, compañeros, entrenadores y colaboradores, es un habitual de los escalones más altos del podio. Sin ir más lejos, este pasado fin de semana, en Andorra, se adjudicó tres medallas: el oro como campeón del mundo de Duatlón de Invierno en categoría junior y dos bronces en Triatlón de Invierno, uno individual y otro en relevos mixtos junto a la zaragozana Irene Moro en el mismo grupo de edad.

"Ha sido el segundo año que voy y la verdad que no me lo esperaba, pero me he sentido muy orgulloso y emocionado", asumía. En el caso del duatlón –carrera a pie sobre nieve y esquí- era la primera vez que se organizaba: "Solo había un día de recuperación, los especialistas en triatlón se reservaron las fuerzas, pero yo me arriesgue dispute los dos y al final ha salido muy bien", reconoce con una sonrisa de satisfacción. Conseguirlo no fue fácil ya que "eran seis kilómetros de carrera, con un recorrido muy sinuoso, y doce de esquí, con desnivel, bajadas técnicas y nieve con agua".

A pesar del poco tiempo entre las pruebas, el joven, que cuenta con ficha de triatleta en el Diablillos de Rivas de Madrid y de atleta en el Alcampo Scorpio 71 de Zaragoza, confiesa que el secreto está en "descansar muy bien, muchos estiramientos y mi padre, que me ayuda con algún masaje". "Con Irene el año pasado también quedamos terceros y suelo coincidir con ella en campeonatos de España de triatlón de invierno, de duatlón, de triatlón y en campeonatos de Aragón. Nos conocemos y nos apoyamos", valora, mientras se calza los 'roller ski', una herramienta nacida para facilitar el entrenamiento de esquí de fondo.

En el caso de López, su centro de entrenamiento para esta disciplina es la urbanización que rodea al Gambito Golf Calatayud. "Tenemos 3 o 4 meses de nieve, a diferencia de los países nórdicos que tienen todo el año. Utilizamos el 'roller ski' en asfalto y en invierno a esquiar todo lo que se puede", apunta. En este sentido apunta que "Finlandia o Noruega tienen más facilidades y conocimientos, por ejemplo en algo tan concreto como el encerado de los esquís para poner flúor o no o medir la temperatura de la nieve. Son detalles que acaban marcando la diferencia".

Por todo ello reconoce que a través del programa de tecnificación de la Federación Aragonesa de Triatlón, intentan pulir esos aspectos. "Jesús García Colás nos ayuda a mejorar, nos da consejos y nos cuenta todo lo que sabe él, como consejos sobre las temperaturas o en las transiciones. Nos sirve para arañar segundos y estar lo más arriba posible", subraya. Para Álvaro López, uno de los aspectos principales es compaginar los cuatro deportes que practica: natación, ciclismo, esquí y carrera a pie.

"Con organización se puede hacer. Las horas que no estoy entrenando, estudio y al revés", indica López, que cursa segundo de Bachillerato y todavía no sabe qué camino escoger. "Es un sacrificio familiar económico y de tiempo, por los días que estás fuera. Cuesta, pero merece la pena no ya por los resultados, sino por lo que se sacrifica y porque trabaja muy bien. Además los amigos le apoyan mucho", apunta su padre, Tomás López, también muy vinculado al mundo del deporte y del ciclismo especialmente.

Junto a ellos, el también bilbilitano Daniel Vera, colabora en difundir la actividad que desarrolla Álvaro y hace las veces de esparrin. "Le ayudo a tirar con la bici y el va corriendo. Es importante dar a conocer lo que hace, para que salga a la luz un deporte que va ganando adeptos pero que es todavía minoritario", apunta, a la vez que valora que Álvaro "tiene proyección pero le tenemos que ayudar". En este sentido, el padre también subraya que "tenemos que agradecer el apoyo al Ayuntamiento de Calatayud, a su entrenador Alfredo García Lajusticia, al grupo de entrenamiento, a sus equipos y los patrocinios de Zona Joven, Scott, 3Action, Abus, Enclave Natural y Adidas".

Ya en el horizonte, López apunta a este fin de semana en Ansó. "El año pasado conseguí ser campeón de España junior en Triatlón y este año a ver qué tal lo podemos hacer". Así, el siguiente paso será el inicio de la Liga de Duatlón y también tiene previsto pasar tres semanas de concentración en Candanchú para preparar el Campeonato de España de Duatlón Sprint. Con la vista más al futuro y el ascenso del Triatlón a deporte olímpico, López confía en que "siga creciendo y si se acaba consiguiendo ahí estaré luchando porque sería un sueño".