Ansó espera la nieve y a 189 participantes para su triatlón de invierno

La sección de triatlón del Club Pirineista Mayencos, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Ansó y espacio nórdico de Linza, organiza un año más el 31º Triatlón de Invierno de Ansó. Tendrá lugar este domingo 13 de febrero y la Federación Española de triatlón ha concedido el Campeonato de España a esta prueba, que además será también Campeonato de Aragón. La prueba arranca a las 9.30 en Ansó, donde se recorrerán 7 kilómetros de carrera a pié. El trazado discurre enteramente dentro del pueblo, por calles empedradas y con subidas y bajadas constantes.

Finalizado este segmento, los 190 participantes tomarán la bicicleta de montaña y se encaminarán en dirección a Linda. La carretera se cerrará al público desde las 9.10 para realizar el segmento de bicicleta con tráfico cerrado. Solamente la organización podrá acceder durante la prueba a dicha carretera. Al llegar a Linza, los participantes deberán realizar 10 km sobre los esquís de fondo. Se está trabajando duramente para poder ofrecer a los corredores un circuito en perfectas condiciones para la disputa de estos campeonatos.

Los cambios en la meteorología recientes y la falta de precipitación de nieve han hecho que las condiciones de la pista no fueran las mejores a principios de semana. Aun así, tanto el espacio nórdico de Linza como el propio ayuntamiento están dando el do de pecho para que esta prueba tan emblemática no defraude a nadie.

Los corredores han dado su confianza a Mayencos y son 189 los que tomarán la salida. Entre ellos los actuales campeones de España, Joan Freixa y Enara Oronoz. Al campeonato nacional optarán aquellos que se hayan inscrito en la categoría élite. El resto lo hará en los correspondientes grupos de edad. En la competición autonómica entrarán en liza todos los participantes federados en Aragón. En hombres estarán Fernando Zorrilla, Alejandro Toledo o Luis Lobo como favoritos. En mujeres, Cristina Ara y Yolanda Magallón apuntan a lo más alto.