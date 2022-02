Golazo de bandera del exzaragocista Borja Iglesias en las semifinales de Copa

"Sé que he controlado, he chocado con uno, he intentado ponerla para chutar y el tiro ni lo he visto porque me he caído". Así definió el exzaragocista Borja Iglesias el sobresaliente gol que anotó este miércoles en las semifinales de la Copa del Rey frente al Rayo Vallecano.

El delantero, ex del Real Zaragoza, anotó el 1-1 del Betis en Vallecas ante el Rayo Vallecano, un tanto de bandera que pone en franquicia la eliminatoria para el Betis, que terminó ganando 1-2. "Queda mucho. Se ha visto lo difícil que es ganar. Queda la vuelta. Hemos dado un paso importante, pero queda mucho. Estamos felices, estamos a tope. Hoy era muy importante. El partido del domingo no estuvimos a gusto. Este equipo tiene hambre y quiere ir a por todo", remarcó el atacante.

El Betis encontró el premio a su atrevimiento a los 25 minutos, cuando Borja Iglesias recibió un balón en la frontal del área, se marchó con una buena maniobra de Fran García y Oscar Valentín, y lanzó un potente disparo a la derecha de Stole Dimitrievski que el portero macedonio no llegó a despejar.

En la segunda mitad el partido se igualó mucho y ninguno de los dos equipos logró imponer su dominio sobre el césped, aunque fue el Rayo el que más lo intentó buscando jugadas elaboradas y el Betis tratando de salir a la contra en jugadas rápidas. Con ese resultado al Rayo le entraron las prisas y eso repercutió en su juego, que se volvió apresurado, un aspecto que le hizo cometer fallos en circulación que aprovechó el Betis para multiplicar sus llegadas al área de Dimitrievski, que salvó a su equipo en dos ocasiones a sendos disparos de Borja Iglesias y William Carvalho. La vuelta se disputará la próxima semana.