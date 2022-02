Adam Waczynski: "La salida de Cargol es una decisión del club, no depende de nosotros"

Adam Waczynski, alero del Casademont Zaragoza, se pronunció ayer sobre la salida de Pep Cargol, quien abandonó el pasado martes la dirección deportiva de la entidad tras cuatro años en el cargo. "Es una decisión del club, no depende de nosotros. Y es una decisión que el club ha tomado porque considera que era lo mejor. Personalmente, quiero agradecer el trabajo que ha realizado Pep durante todos los años que ha estado en el Casademont. Él me trajo aquí, donde estoy muy contento", señaló el polaco. "Nosotros no podemos hacer nada, sino seguir trabajando como hasta ahora para intentar sumar victorias", añadió.

El próximo rival es el Manresa (´sabado, 18.00), el equipo revelación de la presente temporada. Con 13 triunfos en 20 partidos, los catalanes ocupan la tercera posición de la tabla. "Son buenísimos al contragolpe. Corren muy rápido, además de tener mucho talento en su plantilla, con jugadores como Francisco o Moneke", explicó. "Hay que tener la energía necesaria para igualar su intensidad, para no bajar la cabeza, porque ellos tratarán de imprimir velocidad al partido. No hay perder balones, porque eso les facilitaría mucho el partido”, afirmó.

Waczynski, en cualquier caso, recordó que el Casademont se impuso en el partido de la primera vuelta (98-91), e indicó también que los zaragozanos vienen de tumbar al Unicaja de Málaga (93-82), tras haber completado una de las mejores actuaciones de la temporada. "Ese partido nos tiene que servir de ejemplo", afirmó.

El polaco, que dijo estar "en el mejor momento" de su carrera, apenas quiso pronunciarse sobre su renovación. "No he hablado aún con el club, aunque lo haremos seguro. Tengo contrato hasta junio y ahora estoy centrado en darlo todo en la pista para que todos estemos contentos. Al final de la temporada ya hablaremos de las posibilidades, yo estoy abierto a todo", anunció.