Asunción Loriente salva la moción de censura y seguirá al frente de la Federación Española de Remo

Asunción Loriente continuará como presidenta de la Federación Española de Remo (FER) después de que este miércoles no haya prosperado la moción de censura presentada por José Agustín Gómez-Raggio, informó el organismo. Loriente, la única mujer que preside una federación olímpica en España y que lleva en el cargo desde 2018, tenía que someterse a esta moción impulsada por el dirigente malagueño e impulsada por seis federaciones autonómicas.

Además, es miembro de la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) y de la European Rowing Board.

Gómez-Raggio necesitaba sacar como mínimo 39 votos a favor de la Asamblea General en la votación celebrada en las instalaciones del Club Natació Banyoles, pero se quedó en 37, por 22 votos en contra y dos en blanco, indicó la federación.

La moción se desarrolló con la polémica surgida a causa de los 'tuits' que publicó Gómez-Raggio insultando a los presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, y del PP, Pablo Casado, además de otros de índole racista, que fueron denunciados por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Comité Olímpico Español (COE).

Ambos organismos advirtieron este miércoles que respetaban "las decisiones de los órganos de las federaciones basadas en sus propios marcos normativos, estatutos y reglamentos", pero lamentaron estos graves insultos y reconocieron que resultaba "muy difícil de concebir que la presidencia de una federación deportiva recaiga en una persona que insulta gravemente, a través de las redes sociales, a responsables políticos de todo signo e instituciones de todo nivel, con tuits cargados de odio".

Loriente: "El camino lo debemos escribir entre todos"

"Una vez superada esta moción, me siento realmente satisfecha porque haya imperado el sentido común y no sigamos metidos en esta vorágine, pero no lo estoy al cien por cien porque si pasan estas cosas quiere decir que no todo el mundo está satisfecho y que hay muchas cosas extradeportivas que a partir de ahora tenemos que empezar a limar y solucionar", afirmó Loriente en declaraciones facilitadas por la FER.

La mandatario recordó que, como ya ha dicho "en otras ocasiones", "el camino a seguir" lo deben "escribir entre todos". "Tenemos que seguir los pasos del Congreso de hace un par de meses y donde entre todos decidimos por donde queremos tirar para crecer, modernizarnos y ser mejores", añadió.

"Tenemos que intentar recuperar a quien haya estado descontento y que en estos siete meses hemos perdido de nuestro lado para que entre todos sumemos. Quien tiene mucho peso, tiene mucho que aportar y de eso trata, que aportemos entre todos y no destruyéndonos cada poco tiempo", sentenció la asturiana.