Marc Márquez: "Las condiciones actuales no son para arrasar ni siquiera para podio"

¡Aquí tenéis mi casco 2022! ¡Muchas veces menos es más, me apetecía un diseño limpio y contundente!💥 Espero que os guste😁

Here you have my 2022 helmet! Sometimes less is more, I wanted a clean and powerful design!💥

I hope you like it😁#MM93 @EuropeShoei @DaveDesigns083 pic.twitter.com/EfkEEp1OKt