Virginia Pérez, campeona del mundo de carrera sobre nieve

Virginia Pérez redondeó este sábado el bronce que ya había logrado el viernes en la prueba vertical de la mejor manera posible. La atleta castellanomanchega afincada en Villanúa se colgó el oro en la modalidad clásica dentro del Mundial de snow running, es decir de carrera sobre nieve, disputado en Sierra Nevada. La suma de los dos éxitos, además, le otorgó una plata en la clasificación combinada. “A medida que iban pasando los kilómetros me he encontrado mejor, he tenido que pelear mucho”, reconoció tras cruzar la meta confesando que al ver que era la primera había sentido “una emoción increíble”.

El éxito, que curiosamente le llega justo un año después de proclamarse campeona de España en el mismo escenario defendiendo a la selección aragonesa, lo consiguió marcando un tiempo de 1h 18:39 dentro de un circuito de 12 kilómetros y 920 metros de desnivel que se hizo especialmente duro en las cotas inferiores al estar la nieve blanda. En el podio estuvo acompañada por la portuguesa Joana Soares y la sueca Sanna El Kott Helander.

Pérez, que no pudo darse mejor regalo de cumpleaños, suma el título mundial a un palmarés que ya incluía copas de España y múltiples títulos nacionales e internacionales de trail como el Campeonato de España de kilómetro vertical del año pasado.

En la categoría masculina venció el italiano Luca Del Pero, que detuvo el cronómetro en 1h 6:47, mientras que el primer español fue Eduard Hernández, octavo. El jaqués Daniel Osanz, que el día de antes en la vertical, consistente en 4,3 kilómetros con un desnivel positivo de 950 metros, había terminado sexto, no participó en esta ocasión. Por selecciones, la española logró la segunda plaza.

El Mundial de Sierra Nevada ha sido el primero de esta disciplina que se celebra. Además de España, han estado representados otros 14 países.