Adur Etxezarreta, de Candanchú a los Juegos Olímpicos

En los Juegos Olímpicos de invierno que se están celebrando en Pekín no hay deportistas aragoneses propiamente dichos, pero sí que entre la delegación española se pueden encontrar casos con una estrecha vinculación con las pistas de la Comunidad. Adur Etxezarreta que esta madrugada, a partir de las 4.00 afronta su debut dentro de la prueba de descenso es un ejemplo de ello. El navarro entrenó en Candanchú desde los diez años hasta ser juvenil como paso previo a entrar en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada y aún es frecuente verle por las pistas del valle del Aragón. El reto al que hará frente en la pista de Xiaohaituo Mountain lo observa esperanzado. Augura “una carrera muy emocionante” en la que podría hacer “muy buen resultado si todo sale bien”.

"Creo que va a estar todo apretado y va a ser una carrera muy emocionante. Si me sale todo bien y cuadro la bajada podría hacer muy buen resultado. Hay que mantener la calma y que me salga como estos días", dijo después de haber hecho el segundo mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos y el séptimo en la segunda, ya que la tercera se canceló por el viento.

"Desde el primer día le he cogido el tranquillo a la pista, me he sorprendido porque en los entrenamientos he sido más competitivo de lo que pensaba y mañana hay que intentar esquiar igual de bien", dijo Etxezarreta, que el día 8 también competirá en el supergigante.

Etxezarreta, que cuenta con el apoyo del skiman, o encargado de material, Daniel Gongora, natural de Herrera de los Navarros, viajó a China con el respaldó que le dio la medalla de plata conquistada en enero en la Copa de Europa. Nunca antes un español había conseguido colgarse un metal en ese circuito.