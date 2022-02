"La medalla de plata en el Europeo debe ser un impulso para el balonmano"

Disfruta de un extraordinario momento el balonmano español. Pese al regusto amargo que siempre deja perder una final, la selección española ha salido muy fortalecida de un Campeonato de Europa que pudo ganar pese a afrontar un notable relevo generacional. La decimoséptima medalla de los Hispanos eleva la leyenda de un equipo nacido para ganar. Aragón también ha sido partícipe de ese éxito. El guardameta Rodrigo Corrales y el central Agustín Casado pasaron por el Bada Huesca. El BM Aragón también fue la cuna del poderoso zurdo Jorge Maqueda y del carismático delegado Juan Caamaño. Todos anhelan que la captura del nuevo metal signifique la reactivación del balonmano aragonés, especialmente del zaragozano.

"Hace mucho tiempo que se acabaron las palabras para describir lo que la selección española de balonmano está haciendo", se arranca Juan Carlos Caamaño, presidente de la Federación Aragonesa de Balonmano y Vicepresidente de la Federación Española, además de jefe de equipo de la selección española júnior. "Tengo la impresión de que los extraordinarios resultados de España se valoran más en el extranjero que en nuestro propio país. Sinceramente, lo que acaba de hacer Jordi Ribera y los jugadores me parece una auténtica pasada", continúa.

Caamaño intentó extraer conclusiones para el balonmano aragonés. "En Aragón tenemos en estos momentos 3.200 fichas de jugadores y 60 árbitros, una cifra sensiblemente superior a años atrás. En estos momentos, en categoría masculina contamos con un equipo consolidado en la Liga Asobal, como es el Bada Huesca. No hay equipo en la segunda categoría, la División de Honor Plata. En Primera Nacional, pienso que el Sugraf Zaragoza y el Tarazona están realizando una buena labor. En categoría femenina, el Schar Colores también está haciendo bien las cosas. Además, continúan saliendo jóvenes talentos tanto en chicos como en chicas, que son objeto de seguimiento por los equipos nacionales de categorías inferiores. El trabajo que se realiza lo considero positivo. Hay futuro", explica.

No obstante, Caamaño enfatiza la necesidad de que Zaragoza regrese a la Asobal. «Hay una buena base de jugadores jóvenes y con talento, pero para jugar en Asobal hace falta dinero. No demasiado dinero, pero sí dinero. Es necesario que se implique todo el mundo, también las instituciones. Sería fundamental que Zaragoza regresara a la élite del balonmano", insiste Caamaño.

Juanma Giménez Múgica, desde el Ademar, es el promotor del Sugraf Zaragoza, un club en crecimiento en Primera Nacional. "Estamos dando pasos firmes. Hemos conseguido reunir a jugadores de Corazonistas, Dominicos y Maristas. Hay talento, juventud y ganas. Estamos clasificados entre los primeros. No sé si este año ascenderemos, pero estoy seguro de que Sugraf Zaragoza ascenderá un día. Necesitamos respaldos, pero al menos ya hemos conseguido algo muy importante, como es unir a las escuelas de balonmano de Zaragoza. Dominicos tiene 400 jugadores, Corazonistas también tiene muchos y nosotros estamos creciendo en la base. Ojalá todos estos chavales tengan no tardando mucho un club de referencia de Zaragoza en la Liga Asobal y no tengan que marcharse fuera", explica Giménez Múgica.

Las chicas también están creciendo a pasos agigantados en Zaragoza. El sabio Míchel Martín dirige al Schar Zaragoza de División de Honor Plata femenina. "Estamos jugando con cuatro juveniles en el equipo sénior. Dos de ellas, ya están en la selección nacional, y otra a punto de entrar. En un margen corto de tiempo, estoy convencido de que Zaragoza jugará en la élite", zanja Míchel Martín.