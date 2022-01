Miguel Rivera, entrenador del CV Teruel, seleccionador nacional

El entrenador del CV Teruel, Miguel Rivera, ha sido designado como nuevo seleccionador masculino por la Real Federación Española de Volebol (RFEVB), ocupando el hueco dejado por Ricardo Maldonado. El entrenador madrileño de 37 años ha adelantado que compatibilizará los puestos de preparador nacional y de entrenador de conjunto turolense, cargo que ocupa desde 2016. Rivera, emocionado con el nombramiento al frente del combinado nacional, se ha mostrado "muy contento" con su nueva responsabilidad.

Rivera dirigirá a la selección nacional a partir de este nuevo ciclo de competición que comienza este verano con la European Golden League y que tendrá como punto culminante el proceso de clasificación para el próximo Campeonato de Europa de 2023.

Los Red Lynxes afrontarán un intenso verano en 2022 con múltiples retos competitivos en los que destacan los preeuropeos y la participación en la European Golden League. La selección masculina absoluta lo hará con una cara nueva en su banquillo, la del nuevo seleccionador Miguel Rivera. El madrileño atesora pese a su juventud una dilatada trayectoria en las selecciones nacionales. Su debut fue en 2009 en la Selección Española femenina como asistente en la Universiada, enlazando con su paso durante cinco años (2009-2014) por la Concentración Permanente de Palencia, donde junto a Ricardo Maldonado escribieron algunas de las páginas más brillantes del vóley nacional como el subcampeonato del Mundo sub18 en Argentina en 2011 y el subcampeonato europeo sub20 en 2012 en Dinamarca.

"Estoy muy contento y agradecido a la RFEVB por la designación. Es un sueño poder dirigir a la Selección Nacional de tu país, algo que nunca pensé que pudiera suceder cuando empecé a entrenar, pero que siempre fue una ilusión” señaló Miguel Rivera en sus primeras declaraciones tras su nombramiento. “Tengo muchas personas a las que agradecer el haber podido llegar hasta aquí, todos los entrenadores con los que he compartido mi camino hasta este momento y que me han enseñado y permitido progresar y crecer, y por supuesto a mi familia que siempre me ha apoyado y ayudado en los momentos más difíciles, haciendo multitud de sacrificios por mi carrera”.

Miguel Rivera dejó la Concentración Permanente de Palencia en 2014 para continuar su carrera en CV Teruel siendo técnico asistente de Carlos Carreño en el conjunto turolense, sucediéndole al frente del club turolense en 2016. Desde entonces el técnico ha conquistado 2 títulos de Superliga Masculina (17-18 y 18-19), 2 Copas del Rey (2018/2020) y 5 Supercopas de España consecutivas desde 2016 hasta 2020, además de participar en las tres competiciones continentales.

Su paso a los clubes no le separó de las selecciones nacionales, iniciando en 2014 su trayectoria como técnico asistente, junto a Fernando Muñoz primero y en los dos últimos cursos junto a Ricardo Maldonado. Ocho años de intenso trabajo en los Red Lynxes en los que el equipo español conquistó la medalla de plata del grupo 3 de World League en 2017 y la medalla de plata de los Juegos del Mediterráneo de Tarragona en 2018, además de regresar al Campeonato de Europa en 2017, 2019 y 2021.

“Tengo una confianza plena en el constante crecimiento experimentado en los últimos años por el grupo y creo que estamos capacitados para superar retos bonitos e interesantes en pos del crecimiento de la Selección, cooperando con ello además al crecimiento del voleibol español”, indicaba el técnico madrileño, con cerca de cuatros encuentros internacionales en su carrera.

“Creo que Miguel Rivera es un entrenador muy serio y trabajador, es un hombre de la casa, formado en las Concentraciones Permanentes y en las selecciones nacionales. Miguel Rivera se encuentra en un momento óptimo para hacerse cargo de la selección por edad, conocimientos y experiencia” apuntaba Agustín Martín Santos, presidente de la RFEVB.