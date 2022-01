Sebastian Martos se impone en la prueba reina del Ciudad de Zaragoza

El Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza no defraudó. La cita, muy emocionante, espectacular por momentos, contó este sábado con la presencia de un millar de espectadores en el Palacio de los Deportes, en lo que fue la primera gran reunión de la temporada de atletismo en pista cubierta. Aunque finalmente no participó Carlos Mayo –el principal reclamo del evento–, fue una grandísima jornada en todos los órdenes. El atleta aragonés fue baja de última hora por enfermedad para el Memorial José Manuel Juan Boix, y no pudo asaltar el recórd de la prueba que ostenta Toni Abadía desde 2016. Precisamente, Toni Abadía ejerció de liebre en la carrera reina, junto a David Palacios. Mayo, uno de los mejores mediofondistas españoles y olímpico en los Juegos de Tokio, se había propuesto batir el récord de Toni Abadía, establecido en un registro de 7:49.53. El evento fue organizado por el club Alcampo Scorpio-71, que cumple 50 años de historia.

Sin Mayo en la pista, fue Sebastian Martos quien a punto estuvo de rebajar la marca de Abadía. El corredor del FC Barcelona se quedó a solo tres segundos del récord, al cruzar la línea de meta con un tiempo de 7:52.37. Martos voló durante los últimos 1.000 metros, liderando la prueba en solitario y sacando más de 10 segundos al segundo clasificado, que fue Abdelkader Al Gham. El podio de los 3.000 metros del Memorial José Manuel Juan Boix lo completó Jorge David Torre (8:05.98).

Por su parte, el atleta del Alcampo Scorpio-71 Sergio del Barrio, que el pasado fin de semana realizó la mejor marca nacional de categoría sub-18 en la prueba de los 1.500 metros, y la quinta mejor marca europea de todos los tiempos, tuvo que retirarse por unas molestias. Su objetivo era mejorar el récord de Aragón en los 3.000 metros, en poder del oscense Pol Oriach. En la final B los tres primeros clasificados fueron Pablo Sánchez (8:14.31), Estanislao Nicolás Ruiz (8:15.39) e Iván Manceñido (8:15.53).

El Memorial Carlos Val Terrer, la prueba de 60 metros masculina, dejó a sus tres primeros participantes por debajo de 6.80: el vencedor fue Alberto Calero (6.75), seguido del especialista en 200 metros Pol Retamal (6.76), mientras que el atleta del Intec Zoiti de Huesca acabó la prueba en la tercera posición (6.79).

Los trofeos a las mejores marcas del torneo se los adjudicaron el saltador de pértiga Didac Salas, quien, con sus 5,45 metros, logró el mejor registro español de la temporada en esta prueba, y Xenia Benach, vencedora del 60 vallas femenino con 8.24.

Fue precisamente esta prueba, el 60 vallas femenino, especialmente reñida. De hecho, la llegada se decidió con la ‘foto finish’, con dos atletas en 8.24: Xenia Benach, la ganadora, y Alba Lobato, que fue segunda. Por detrás, con un crono de 8.37, cruzó la meta Claudia Villalante. También fue rapidísima la final de los 60 metros femeninos, con Alba Borrero (7.40) en la primera posición, seguida de Lara Gómez (7.50) y de Ona Rosell (7.52).

En los 800 metros masculinos, el atleta del Scorpio César Larrosa ocupó el tercer cajón del podio (1:54.51), siendo superado únicamente por Attaoui (1:52.20) y Mendieta (1:53.87). En la carrera femenina, la más rápida fue Greta Guerrero, del Scorpio (2:14.07). Por detrás se situaron Verónica Escartín, del Hinaco Monzón (2:17.88), y la atleta del Intec Zoiti Silvia Ondiviela (2:18.71), tercera.

En los 400 metros masculinos, el vencedor fue Daniel de Miguel (50.12), del Scorpio, quien se impuso en un ajustado final al corredor del Zaragoza Atletismo Alejandro Per (50.33). Alejandro Laguna, también del Scorpio, completó el podio (50.39). Por su parte, Teresa Santolaria, del Intec Zoiti, ganó en los 400 metros femeninos (58.38), tras una emocionante llegada en la que Lucía Júlvez (58.64), del Scorpio, y Paula Vallés (58.74), del Hinaco Mónzón, también optaron a la victoria.

Intercaladas entre las pruebas absolutas tuvieron lugar diversas pruebas de categorías menores, sub-18, sub-16, sub-14 y sub-12. Los triunfadores de estas pruebas fueron Cristina Abadía (Zaragoza Atletismo) en 300m sub-16 femenino, Aarón Gastón (ALCAMPO-Scorpio71) en 300m sub-16 masculino, Jara Ruiz (Zaragoza Atletismo) en 60m sub-18 femenino, Diego Tejero (ALCAMPO-Scorpio71) en 60m sub-18 masculino, Sara Carrato (Zenit Atleet-La Mafia) en 1.000m sub-16 femenino, Javier Alamañac (Montaña Sabiñánigo) en 1.000m sub-16, Cecilia Arenal (ALCAMPO-Scorpio71) en 1.000m sub-14, Hugo Yus (EA Élite Sport) en 1.000m sub-14 masculino.

También se celebraron dos pruebas de relevos de categoría sub-14 y sub-12 de 4x1 vuelta, en las que resultaron vencedores los equipos de Alcampo Scorpio71 formados por Pablo Cebrián, Elisa Solano, Francho Beltrán y Leyre Ramón en sub-14. y Eric Vicente, Irene Herrero, Pablo Martínez y Keyling Mojica en sub-12.