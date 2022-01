De Pinseque, a la Copa América de fútbol sala. Dani Álvarez, jugador del Fútbol Emotion Zaragoza, ha sido convocado con la selección de Perú para disputar el torneo, que se disputará entre el 29 de enero y el 6 de febrero en Paraguay. Él es aragonés de nacimiento, pero su familia materna es peruana. De ahí que el seleccionador del país sudamericano, Francisco Castelo, haya apostado por incluirlo en la citación.

Nacido en mayo del año 2000, Álvarez juega de portero en el Emotion. Esta es su tercera temporada en el club zaragozano, donde ejerce de suplente de Iván Bernad. Cuando le ha tocado jugar de titular por lesión de este último -en tres ocasiones en lo que va de la presente campaña- ha cumplido con solvencia, ganándose el billete para esta Copa América.

El trofeo se iba a disputar inicialmente en Brasil, pero la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) decidió cambiar la sede a última hora debido a la pandemia, otorgando a Paraguay la condición de anfitrión. Hasta allí viajará la Perú de Dani Álvarez, que está encuadrada en el grupo B.

Hacia las semifinales deberá medirse con el propio anfitrión, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Argentina, donde se encontrará con Ángel Claudino, compañero de equipo en el Fútbol Emotion Zaragoza. “Jugar esta Copa América supone un paso adelante en mi carrera. Este torneo me va a ayudar a seguir creciendo, tanto como portero como persona”, explica Dani Álvarez, “ilusionado” por tener que medirse a los mejores jugadores de América.

Brasil es la gran favorita. La ‘canarinha’, repleta de estrellas que en su mayoría militan en ligas europeas, lidera el palmarés de la Copa América al haber alzado siete de los 12 títulos que se han disputado. Le sigue Argentina, con dos triunfos; mientras que las selecciones de Paraguay, Uruguay y Ecuador guardan un trofeo en sus vitrinas.

“Va a ser una experiencia increíble. Cuando recibí la llamada de Castelo no me lo pensé. Sé que para mi madre, que vino cuando era muy joven a Zaragoza, supone una gran satisfacción”, valora Álvarez, que este mismo miércoles tomará el avión para unirse a la convocatoria del combinado peruano. “Mis compañeros hace varias semanas que están entrenando porque allí es verano. Yo llego más tarde que el resto porque en España la competición no ha parado hasta ahora”, añade el guardameta, que competirá por un puesto con Alonso Tizón y Eder Pérez.

Todos sus compañeros de selección militan en la liga peruana. No conoce personalmente a ninguno y, dado el escaso margen que resta hasta el inicio del torneo, tendrá que completar una adaptación ‘express’. “Ya tengo ganas de reunirme con todos y tratar de ganarme un puesto en el equipo. Mi familia aragonesa me ha visto muchas veces jugar, pero los de allí no. Aunque no podrán viajar a Paraguay porque trabajan, me seguirán por la tele. Me emociona que mis abuelos y mis tíos puedan sentirse orgullosos de mí”, finaliza Álvarez.