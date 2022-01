Suspendido el encuentro entre el Alcañiz y el Montecarlo de la División de Honor Cadetes por un altercado en las gradas

El partido entre el Alcañiz C. F. y el Montecarlo U. D. correspondiente a la División de Honor Cadete que se ha disputado este sábado por la mañana en la capital bajoaragonesa ha sido suspendido por un altercado registrado en la grada entre padres y jugadores. El incidente se ha producido en el minuto 26 de la primera parte, después de que un jugador de cada equipo fuera amonestado con tarjeta amarilla. Los aficionados de ambos conjuntos han empezado a increpar a los jugadores del campo, algunos de los cuales han llegado a saltar a las gradas para unirse a la disputa.

“Padres de ambas aficiones han empezado a darse empujones y puñetazos entre ellos”, según recogía el árbitro en el acta.

Sin embargo tanto el entrenador del equipo alcañizano, Nacho Carbó, como su presidente, Miguel Ángel Domingo, han indicado que no ha habido puñetazos entre ambas aficiones. “Sí que se ha creado tensión en las gradas entre miembros del público. Los hijos han llegado a saltar a las gradas y ante esa situación el árbitro ha pitado el final, suspendiendo el encuentro”, ha declarado Nacho Carbó.

“Se ha llegado a una situación de forcejeo, pero el acta no refleja lo que realmente ha pasado ya que no se han llegado a dar puñetazos ni ha habido una pelea en la grada. Es cierto que no es deseable ni que salten jugadores a las gradas, ni que haya esa tensión entre padres», ha explicado.

El entrenador del Montecarlo U. D., Álvaro Francés, ha compartido la afirmación de que en ningún momento se registraron agresiones físicas entre jugadores y aficionados ni entre los seguidores de los dos clubes. Ha señalado que al ver que varios deportistas saltaban a la grada ha retirado a su plantilla de inmediato a los vestuarios sin que llegara a producirse ninguna agresión. Ha reconocido, no obstante, que el altercado y la suspensión del choque generan "una mala imagen" para el fútbol aficionado.

A la espera de la decisión de la Federación, el club espera que se vuelva a programar el partido y se jueguen los minutos que faltan por disputarse.