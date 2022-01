Raquel de Francisco y Pablo Salaverría, campeones de Aragón de cross

Raquel de Francisco y Pablo Salaverría estrenan corona. Se han proclamado inéditos campeones de Aragón de campo a través en el regional celebrado en Borja, en un duro circuito que discurría en la ermita de El Calvario.

La categoría sub 20 masculina fue la que dio el disparo de salida al campeonato, aunque en el circuito ya se había estrenado la competición con una prueba popular. A las 10.30 y sobre una distancia de 8460 metros, el grupo enseguida marcó un alto ritmo que rompió rápidamente el a postre vencedor: Juan Trasobares, del Zaragoza Atletismo. El dominio se tradujo en más de un minuto de ventaja sobre Ávaro López (Alcampo Scorpio71) y Álvaro Osanz (Zenit Twinner).

Mientras que, en la categoría sub 20 femenina, la campeona de Aragón certificó una carrera inteligente y de menos a más. En los primeros compases María Pilar Marco, atleta de categoría veterana (ya que ambas categorías se celebran conjuntamente) era la encargada de marcar el ritmo. Daniela Anoro le daría el relevo en la cabeza en busca de la corona en su categoría y consiguiendo cierta distancia sobre sus perseguidoras. Pero en una magnifica gestión de las fuerzas y remontada desde el cuarto puesto, Vega Artero afrontaba la última vuelta con mucha solvencia. Así, Artero vencía a su compañera del Club Tragamillas Alcañiz, Daniela Anoro, mientras cerraba el pódium Marta Ceperuelo, del Zaragoza Atletismo.

A las 12.15 se servía uno de los platos fuertes de la mañana: la carrera sub 23 y absoluta masculina. Con la ausencia de grandes protagonistas del campo a través en Aragón, como son Carlos Mayo, Antonio Abadia, Pol Oriach o Jesús Olmos, el título parecía ir destinado a otro gran especialista: Eduardo Menacho.

Menacho se ponía al frente del grupo en los primeros compases sin miedo, acompañándole Noe Larroy, Omari, Luis Agustín y Pablo Salaverría, quien pronto dominaría la carrera. El atleta del Hinaco Monzón parecía volar por el difícil piso del circuito y poco a poco abría una brecha insalvable para sus rivales. Eduardo Menacho cedía fuerzas ante el atleta de categoría sub 23 Hamza Omari (Intec Zoiti), siendo finalmente tercer clasificado. El cuarto hombre en la prueba, Luis Agustín, conseguía también su plaza fija por ser el tercer clasificado como senior, ya que la espectacular carrera del joven Hamza Omari le servía como subcampeón absoluto y campeón de categoría sub23, donde le acompañaron en el pódium Manuel Martos (Hinaco Monzón) y Miguel Carcas (Alcampo Scorpio71).

En la categoría sub 23 y absoluta femenina, la cosa no estuvo tan clara y desde el principio la cabeza de carrera fue cambiando de manos. Si en la segunda vuelta se distanciaba del grupo Shirley Kap, quien se llegó a parar en carrera para luego terminarla, después sería Nazaret González la que trataría de encarecer la victoria. Pero por detrás, la verdadera lucha por el pódium gestionaba los arreones de las rivales, para terminar en un bonito mano a mano entre la vencedora, Raquel de Francisco (Zenit Twinner) y Marta Pintanel (Alcampo Scorpio71). Isabel Linares, también del Alcampo Scorpio 71, completaría el pódium absoluto. En categoría sub23 el doblete sería para Raquel, ganadora de la general, siendo segunda clasificada Noemí García y tercera Blanca Sayas.

Próximamente, se publicará la selección aragonesa para el nacional de cross del próximo 30 de enero en Jaén, donde los tres primeros clasificados de las diferentes categorías de este campeonato son plaza fija para el mismo, quedando a disposición tres plazas más por decisión de la dirección técnica de la Federación Aragonesa de Atletismo.

Dos récords en la pista cubierta

Además del campo a través, la pista cubierta ha tenido gran actividad este fin de semana, donde se han celebrado los tradicionales Juegos Escolares, pero además, se disputaba el Campeonato de Aragón de pruebas Combinadas, donde la sub 18, Gabriela Sanz ha batido el récord de su categoría con 3.309 puntos. Mientras, en el control del domingo, la velocista Elena Guiu (Valencia Terra i Mar) mantuvo su estado de gracia, donde igualó el récord de 60 lisos de Laura Pintiel, que supone de un plumazo mejor marca de las categorías sub 20, sub 23 y absoluta.