Ejercicio tras los excesos navideños: "Agotarse no es proporcional a la quema de calorías"

Fin de las vacaciones de Navidad, vuelta a la rutina y fin, también, de los excesos navideños. Comida, bebida, dulces... todo pasa factura. Y comienza un nuevo año y en la lista de los propósitos a cumplir en este 2022, además de dejar de fumar y ahorrar, entre otros, vuelve a ocupar uno de los primeros puestos apuntarse a un gimnasio para eliminar los excesos navideños, que cada año pesan más.

"Esta idea es un gran error. No se debe pensar en el ejercicio físico como un medio para la quema y eliminación de calorías. El deporte es bueno para nuestra salud y nuestro bienestar, hay que disfrutar practicándolo", apunta Jéssica Gómez, entrenadora personal. "No sirve de nada hacer caso a quienes dicen que por cada 6.000 calorías quemadas se pierde un kilo. No hay tablas universales. Hay que tener muy en cuenta la edad, el sexo, la altura y el peso de cada persona a la vez que se plantean, con sentido común, objetivos para conseguir ese bienestar que tenemos como meta", aconseja la entrenadora personal.

A estos parámetros hay que añadir, además, la intensidad. "No por realizar un determinado entrenamiento y acabar agotado vas a haber quemado más calorías de lo que esperas", asegura Jéssica Gómez, quien además da un consejo a quienes no son precisamente amantes del deporte.

"Lo mejor en estos casos es apuntarse a una clase colectiva dirigida o practicar algún deporte en equipo porque va a ser mucho más ameno y generas una obligación con la que quizá en solitario no cumplirías". "Lograr perder las calorías de más solo se consigue con una pauta continuada en el tiempo, poco a poco, con unas metas reales que eviten que desistas de tus nuevos propósitos tan solo a los cinco días después de haber empezado", concluye la entrenadora personal.