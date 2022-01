Gerard Piqué publica su sueldo en redes: "Aquí esta el 50% del total"

Este pasado viernes el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué publicó desde su cuenta de Twitter (@3gerardpique) "el 50% del total de la nómina cobrada a 30 de diciembre". Todo con el objetivo de acallar la polémica de los sueldos en el club blaugrana, sobre el que el periodista catalán, Lluís Canut, dijo en el programa 'Onze' de TV3 que Piqué cobraba el sueldo más alto de la plantilla con con 28 millones de euros brutos al año. Por este motivo, el segundo capitán del Barça salió al paso publicando su sueldo y desmentir así la información.

En la publicación de Piqué, la nómina -correspondiente al 50% del sueldo por temporada- registra un ingreso de 2.328.884 euros. Una cifra donde ya se aplica el descuento de Hacienda. De este modo, el ex jugador del Real Zaragoza cobra 4.657.768 euros netos por temporada, una vez aplicadas las rebajas salariales llevadas a cabo a principio de la campaña 2021-2022. Una reducción significativa respecto a lo acordado en su última renovación de contrato hace dos años.

Personatges com aquest cobrant d’una televisió pública per defensar els seus amics. Aquí tens el 50% de la meva nòmina cobrada a 30 de desembre. Respecta’t una mica. https://t.co/luHsMMqJD8 pic.twitter.com/l4IAtqvexU — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 7, 2022

Las polémicas por los sueldos, las inscripciones de nuevos jugadores y el límite salaria del club es una constante en el FC Barcelona desde la salida de Josep María Bartomeu, relevado en el cargo por Joan Laporta debido a los problemas económicos por los que atraviesa la institución. Por otro lado, Gerard Piqué es un jugador al que la polémica suele acompañarle siempre. De hecho, el pasado 3 de enero arremetía contra el excandidato a la presidencia Toni Freixa, quien presuntamente criticaba los hábitos alimenticios de Piqué.

"Entrecot con patatas fritas, huevo frito, cerveza para beber y una crepe con Nutella. ¿Os imagináis un futbolista profesional comiendo eso? Estoy diciendo uno, eh, no generalizando", escribía Freixa en su Twitter. A lo que Piqué respondió: "Te has equivocado con el entrecot... era butifarra. Por lo demás, todo OK. Y ahora me haré un gintonic a tu salud. Ya puedes ir borrando los tuit, sinvergüenza". Freixa acabó borrando su publicación.