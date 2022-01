Unicaja-Casademont Zaragoza: test de confirmación en Málaga

La actualidad habla de test de antígenos, de pruebas PCR. Tantas, que la pasada jornada, la número 16 en la Liga ACB, fue aplazada en su totalidad por el maldito coronavirus. El birrioso bichito se coló en todos los partidos. No se jugó ni uno, dato sin parangón en la competición. En el caso del careo que nos ocupa, el Unicaja-Casademont programado para el pasado domingo en el pabellón Martín Carpena de Málaga, el encuentro fue suspendido ante la detección de un caso positivo antes del desplazamiento del equipo visitante. Tras los resultados del test PCR de respaldo al que se sometió ayer a la plantilla que gestiona Jaume Ponsarnau, el choque ha sido fijado para hoy a las 20.30 en el mismo escenario.

Los test, claro está también en el deporte de la canasta, presiden el día a día. Pero la cita de hoy constituye también otro test que nada tiene que ver con la covid, sino con la comprobación del estado del renacido Casademont. Test de respaldo para una mejoría evidente. El indicador no puede ser mejor, el Unicaja en el Carpena: un rival notable en un escenario de tronío que se le da de perlas a los zaragozanos desde los tiempos del CAI. Después de cantar victoria en la difícil cancha del Andorra, quebrando una racha que lo amenazaba todo, y de lograr una victoria de prestigio ante el Baskonia, Málaga significa la prueba definitiva para aquilatar si se puede aspirar a algo más que la permanencia.

La súbita rehabilitación aragonesa, después de acumular una alarmante retahíla de derrotas, ha llegado paradójicamente tras la lesión de Okoye. Se cambió de cromos en el base (Bone por Sipahi) y se recuperó a los lesionados Santi Yusta y Omar Cook. El crecimiento se sostiene sobre una mejora global, con nombres que merecen un subrayado, como Hlinason, Radoncic o Wazcynski. Además, sin Okoye, el colectivo socializa más el balón. Así se ganó en el Principado y se reinó ante todo un Baskonia. Que sí, que de acuerdo, que el positivo de Spahija desorientó a los vascos. Pero para ver la verdadera dimensión de ese triunfo, hay que ver la exhibición del Baskonia ante el mejor equipo de Europa (por supuesto, el Barça de Jasikevicius) solo 48 horas después de ser arrasado en Zaragoza por el mejor Casademont del año. Ponsarnau considera que el equipo no ha alcanzado su límite, aunque no tengo demasiado claro que se pueda jugar mejor que como ante el Baskonia...

Los dos equipos llegan a la cita con seis victorias en su haber, pero mientras en Zaragoza no se menta la Copa del Rey, en Málaga todavía cobijan esa esperanza. Necesitan las tres victorias en los tres encuentros que restan de la primera vuelta, frontera que acota el certamen copero, y que les acompañe alguna carambola. En estos momentos, el Tenerife marca el ras copero con ocho triunfos. Calculadora en mano, es posible el objetivo del Unicaja, aunque posible no equivale a probable... Incluso el Gran Canaria de Porfirio, conjunto hoy censado fuera del corte copero de la octava plaza, cuenta ahora mismo con más opciones.

Si el Casademont viene de ganar dos encuentros muy meritorios, el Unicaja llega con dos derrotas tras dos partidos notables ante dos rivales de jerarquía, como el Real Madrid y el Joventut. No jugó mal el Unicaja, que cuenta con un plantel superior al que su clasificación denota. No meterse en la Copa significaría un duro revés para un club que llegó a disputar la Final a Cuatro de la Euroliga y que ganó la Eurocup, además de la Liga ACB y la Copa del Rey. Este año no disputa la Euroliga ni la Eurocup: la BCL. La Copa tampoco la tiene a mano... Eso sí, sigue contando con jugadores notables dirigidos por un técnico de prestigio, como el griego Katsikaris. El dato de que Wazcynski, que no tenía sitio allí, sea fundamental en el Casademont, lo proclama todo. Desde luego, test de reconocimiento en Málaga.