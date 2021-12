"La tormenta se acaba con el tiempo": Rubio se inspira en Kobe tras su lesión

Ricky Rubio recordó este miércoles una frase de Kobe Bryant, "la tormenta se acaba con el tiempo", y la tomó como inspiración para superar la grave lesión en la rodilla izquierda que le ha obligado a decir adiós a la temporada en la NBA.

El jugador español compartió en Twitter un antiguo vídeo de Bryant horas después de que se confirmara que se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, el mismo que se lesionó en 2012 cuando era un novato en los Minnesota Timberwolves.

"He aprendido que siempre tienes que seguir adelante, siempre", dice Bryant en ese clip.

"No importa lo que suceda: la tormenta se acaba con el tiempo. Y cuando la tormenta se acabe, tú tienes que asegurarte de estar preparado", añade el exjugador de los Lakers, que falleció en 2020 en un accidente de helicóptero.

En Instagram, Rubio compartió otro mensaje de motivación para recuperarse de su lesión: "Los caminos difíciles siempre llevan a destinos hermosos".

Estas consignas encajan con la personalidad de Rubio, que ha construido su vida y su carrera en torno a la superación constante y la fortaleza en los peores momentos tanto dentro como fuera de la cancha (su madre falleció de cáncer en 2016).

Su lema favorito es 'never too high, never too low' (nunca demasiado arriba, nunca demasiado abajo).

La mala fortuna, en forma de lesión, volvió a interponerse en el camino de Rubio.

A falta de solo 2.20 para terminar el encuentro del martes ante los New Orleans Pelicans, Rubio, que estaba jugando un auténtico partidazo (casi triple-doble con 27 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias), se resbaló en una penetración y rápidamente se dio cuenta de que algo iba mal en su rodilla izquierda.

Los peores presagios se cumplieron con la confirmación este miércoles de su grave lesión.

Hasta ayer, todo iba de maravilla para Ricky Rubio.

Su equipo, los Cleveland Cavaliers, es una de las revelaciones de esta temporada en la NBA, él estaba rindiendo a un nivel magnífico, y la franquicia le mimaba como el líder veterano y sereno que debía guiar a una plantilla repleto de talento joven.

Rubio estaba promediando 13,1 puntos, 4,1 rebotes y 6,6 asistencias en 28,5 minutos por encuentro.

Pero los números no reflejan su peso en el vestuario, ya que Rubio -junto a Kevin Love- era el mentor de una plantilla muy prometedora con jóvenes que piden paso a gritos como Evan Mobley, Jarrett Allen, Collin Sexton o Darius Garland.

A la espera de que se sepa el periodo exacto de recuperación -puede ser de hasta nueve meses-, queda en el aire su participación en el EuroBasket 2022 de septiembre y en verano será agente libre en un momento de incertidumbre en su carrera por esta lesión.