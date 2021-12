En lo deportivo, el 31 de diciembre es un día marcado por la celebración de la San Silvestre. Después de que en 2020 no se pudiese celebrar debido a la pandemia, la carrera vuelve este viernes a Zaragoza, a partir de las 18.00, con ilusiones renovadas. El recorrido será el mismo que el de las últimas ediciones, pero el número de corredores se verá reducido. Si en 2019 participaron un total de 4.800 personas, esta tarde lo harán alrededor de 2.800, cumpliendo los protocolos exigidos por Sanidad.

Todos los participantes deberán presentar el pasaporte covid; el uso de mascarilla será obligado tanto en la salida como en la llegada; y, en la medida de lo posible, habrá que guardar distancia entre corredores durante todo el recorrido.

Recorrido de la San Silvestre 2021 en Zaragoza

Dicho trazado constará de cinco kilómetros y transcurrirá por: Coso, Puente de Hierro, Paseo de la Ribera, avenida de Cataluña, calle Valle de Zuriza, calle Caminos del Norte, calle Martín del Rio, calle Sangüesa Castañosa, Puente de Piedra, Paseo de Echegaray y Caballero, calle San Vicente de Paúl y, finalmente, Coso en dirección a la plaza de España.

Tal y como señala Santiago Salvador, organizador de la San Silvestre de Zaragoza, este recorrido se implantó en 2017, "debido a las obras en el Mercado Central", y ya se fijó para las siguientes ediciones. El mismo consta de cinco kilómetros por el corazón de la capital aragonesa; cinco kilómetros que buscan ser «atractivos» para los participantes.

"En alguna ocasión nos plantemos recuperar el recorrido antiguo, pero son seis kilómetros, una distancia poco usual en el atletismo", añade Salvador, a las puertas de la decimosexta edición de una carrera que este año, por cuestiones de patrocinio, se denomina oficialmente XVI San Silvestre zaragozana El Rincón.

Su celebración supondrá el retorno de una de las carreras que aglutinan en un mayor grado deporte y fiesta. Además, la San Silvestre también tiene carácter solidario. Dos euros del precio de la inscripción (que oscilaba entre 12 y 15 euros) serán donados a AFEDAZ (Asociación Familiares Enfermos de Alzheimer) y a la Asociación de Parkinson Aragón.

En la San Silvestre de Zaragoza se establecen dos categorías únicas de mujeres y hombres, tanto para participación como para premios. Podrán participar tanto los atletas nacionales que posean ficha federativa como los que no la posean. Por norma general y de acuerdo a la normativa general de la Real Federación Española de Atletismo, no podrán participar atletas extranjeros que no tengan licencia por la Federación Aragonesa de Atletismo.

La edad mínima para poder participar será tener cumplidos los doce años el día de la celebración de la prueba (nacidos antes de 1 de enero de 2010). Se darán premios en metálico de 400, 300, 200, 100 y 50 euros respectivamente a los 5 primeros clasificados de cada categoría, y también se concederá un premio especial El Rincón al mejor disfraz (individual o de grupo).

"La entrega de dorsales y camisetas oficiales se hizo entre este jueves y el miércoles para evitar aglomeraciones. Es la primera edición en la que este acto se divide en dos días", finalizó Santiago Salvador.