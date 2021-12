Cómo crear una lista de propósitos saludables para el nuevo 2022

El año toca a su fin y ya es hora de empezar a pensar en los propósitos para este nuevo 2022, en los que habitualmente siempre entran los planes de vida saludables, hacer deporte y perder peso según los casos. Pero estas intenciones, pasadas unas semanas, se acaban convirtiendo en eso: intenciones sin cumplir.

Para redactar una buena lista de propósitos que nos ayuden a ser más saludables y fit este año hay que ser conscientes, primero de todo, de nuestras limitaciones y de nuestras posibilidades Es decir, ¿cuántos días a la semana tenemos, por ejemplo, para ir a entrenar? ¿Podemos comer en casa o comemos en el trabajo? Tener claro nuestro horario y nuestra organización del tiempo nos ayudará a sentar unas buenas bases para trabajar sobre lo que nos propongamos.

A partir de estas bases, existen tres propósitos de Año Nuevo que podemos incluir ya en nuestra lista de deseos para conseguir ser más saludables.

Hacer más ejercicio y ser más activos. No solo hay que ir a entrenar cuando se pueda, también hay que tratar de moverse más en general. Subir las escaleras o ir al trabajo andando nos ayudarán a llevar una vida más activa. ​Comer mejor. Tratar de cocinar en casa y pasar de los alimentos procesados mejorará nuestra salud. Incluir más frutas y verduras y pasar de snacks ya preparados será también la clave. ​Beber más agua. Muchas veces nos olvidamos de beber la suficiente agua a lo largo del día.

Ser constante con estos propósitos nos ayudará a acabar incluyéndolos en nuestra forma de vida y nuestra rutina como hábitos. La clave para no fallar en esta creación de una nueva vida sana es no frustrarse si algún día no podemos entrenar o comemos más de la cuenta: con volver al día siguiente a la normalidad basta. Sobre todo, no hay que castigarse y hay que entender que estos gestos saludables son por nuestro propio bien.

