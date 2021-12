Entre el ascenso del Brea y la aventura copera del Utrillas

La pandemia de la covid-19 y la reestructuración de las categorías no profesionales del fútbol español por parte de la RFEF marcaron el paso del fútbol regional durante el año 2021. Como balance general, destaca la ausencia de clubes aragoneses en la nueva Primera RFEF, una división nacida con vocación de máxima competitividad y neoprofesionalización dentro del sistema nacional de ligas. El Ebro fue el equipo que más cerca estuvo de meter la cabeza en ella, pero al igual que el Tarazona no pasaron el corte final en la segunda fase de la pasada temporada. En Tercera División, otra categoría condicionada por la transformación de la Segunda B, los dos ascensos directos fueron para el Teruel y el Brea, revelación absoluta del fútbol aragonés que conquistó un histórico ascenso de la mano de Raúl Jardiel.

En categoría juvenil, por su parte, fue un mal año para Aragón. Perdieron su plaza en División de Honor el Stadium Casablanca, el Olivar y el Huesca. Conservaron, no obstante su sitio el Real Zaragoza y el Ebro. A ambos, se les unió el Montecarlo, ascendido desde Liga Nacional tras una formidable campaña.

Y en la Copa del Rey vivimos la entrañable aventura del Utrillas, equipo de Regional Preferente que se enfrentó al Valencia de Primera División en el campo de fútbol de La Vega.

En 2021 se despidió la Segunda División B, reformada de arriba abajo con el nacimiento de las nuevas Primera RFEF, Segunda RFEF y Tercera RFEF como antesala del fútbol profesional. La temporada estuvo muy condicionada por la pandemia. Arrancó en octubre y después de una campaña en la que no hubo descensos tras la suspensión de la campaña 19-20 debido al confinamiento.

Así, el curso 20-21 sirvió para ajustar números de equipos con la nueva reorganización de ligas en una temporada con varias fases. El Ebro y el Tarazona se quedaron fuera de la pelea por el ascenso a Segunda, pero sí batallaron por una plaza en la nueva Primera RFEF. El Ebro aspiró a ella, pero finalmente no la pudo conseguir. El Ejea, el otro equipo aragonés de la categoría, compitió por no descender a Tercera RFEF, objetivo que logró de la mano de Javi Moreno. A estos tres equipos aragoneses se les agregaron otros tres, ascendidos desde la Tercera División. El potente Teruel cumplió con los pronósticos y subió directo como campeón de uno de los dos grupos en los que se articuló la categoría. En el otro, el Brea sacó billete para Segunda RFEF, un ascenso histórico para el club de la pequeña localidad de la comarca del Aranda. La última plaza se la jugaron el Huesca B y el Cuarte, con triunfo oscense. La decepción en Tercera fue el Deportivo Aragón, que no logró meterse en la nueva Segunda RFEF.

En la nueva categoría, los equipos aragoneses están sufriendo más de lo esperado. Huesca y Ejea cierran las clasificación y Ebro y Tarazona también están intentando no caer en las posiciones de descenso. El Brea se está manteniendo a flote. Y el Teruel ha presentado en la primera vuelta sus credenciales para ascender de categoría. Los de Víctor Bravo han liderado la tabla en varias jornadas y solo han perdido dos encuentros.

La Copa del Utrillas

La historia más entrañable del año en el fútbol aragonés la protagonizó el Utrillas. Tras imponerse 2-0 en la ronda preliminar al Injerto navarro, se ganó el derecho a recibir en su campo al Valencia de Primera División en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El Utrillas, de Regional Preferente -la quinta división- vivió así en La Vega un día histórico pese a la derrota 0-3 tras plantar cara al rival superior, con toda la localidad turolense entregada al partido. Casi 2.000 aficionados vivieron con pasión la cita, un día inolvidable para el humilde club de las Cuencas Mineras.