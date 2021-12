Último entrenamiento del año: los mejores ejercicios para trabajar y activar el femoral

Los entrenamientos de pierna pueden ser muchos y muy variados. El enfoque de trabajo puede ser distinto dependiendo de los músculos que queramos activar y moldear aunque también influye, por ejemplo, la cantidad de días a disposición que tengamos para entrenar. Una opción es dividir la pierna en dos grandes bloques: parte trasera (femoral y glúteo) y delantera (haciendo énfasis en los cuádriceps).

Si nunca has entrenado así y no sabes qué ejercicios puedes hacer para activar los femorales, lo primero que has de saber es que entrenar estos músculos ayuda a que nuestras piernas tengan una forma mucho más definida, pero también sean más fuertes, lo que nos ayudará a ejecutar mejor otros ejercicios básicos como las sentadillas.

Los mejores ejercicios que puedes hacer para entrenar los cuádriceps y que van a componer el último de los entrenamientos de nuestro calendario de Adviento fit son los siguientes.

Peso muerto. Este ejercicio puede hacerse con barra o con mancuernas y consiste en, desde una posición inicial de pie, flexionar la cadera (como empujando hacia atrás) y bajar la barra pegada a las piernas hasta los tobillos. Al subir, apretar el glúteo y nunca arquear la espalda. Las rodillas deben estar relajadas.

​Femoral tumbado . Puede hacerse en una máquina o en un banco con mancuerna. Nos tumbaremos bocabajo y la posición inicial será con las piernas estiradas. Con el peso apoyado en la parte trasera del tobillo o sujeto entre los pies, habrá que flexionar las rodillas y volverlas a estirar. En el gimnasio existe la opción de hacer este ejercicio sentado, en una máquina habilitada para ello.

Zancadas estáticas hacia atrás. Realizar las zancadas de esta manera ayudará a hacer más énfasis en los femorales.

Realizar las zancadas de esta manera ayudará a hacer más énfasis en los femorales. Sentadilla sumo. Trabajar en posición de sentadilla con las piernas separadas a una distancia mayor de los hombros ayudará a incidir en el femoral.

