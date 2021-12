Piqué presenta KOI, su equipo de LoL, ante 10.000 personas

Unas 10.000 personas asistieron este jueves al Palau Sant Jordi de Barcelona para vivir en directo la presentación en sociedad de KOI, el equipo del futbolista Gerard Piqué y el creador de contenidos Ibai Llanos que competirá en la Superliga de League of Legends (LoL), organizada por la Liga de Videojuegos Profesional (LVP).

El jugador del Barcelona y el comunicador fueron los maestros de ceremonia de un evento en el que dieron a conocer el nombre y el escudo del equipo, y presentaron a los cinco miembros de la escuadra, que jugaron un partido amistoso de este videojuego de estrategia contra el club francés Karmine Corp, campeón este año de los dos Masters de Europa de la modalidad. Además, se dieron a conocer los doce creadores de contenido que estarán ligados con el equipo.

Acostumbradas a acoger eventos musicales, las gradas del Palau Sant Jordi recibieron esta vez a los aficionados de este videojuego de ordenador, uno de los más populares del mundo con unos 100 millones de jugadores.

Todos ellos esperaban la presencia de Ibai y Pique en un escenario preparado para la ocasión. Como si de estrellas del rock se tratara, ambos aparecieron vestidos de negro para empezar la presentación acompañados por un juego de luces y música.

“El mundo es para los valientes. Este es un proyecto que hace cinco meses no me lo hubiera planteado si no fuera por ti (Ibai). Y aquí estamos: haciendo realidad un proyecto que empieza hoy”, explicó el futbolista del Barcelona.

A pesar de tratarse de un equipo de nueva creación, el objetivo de Ibai y Piqué es que KOI pueda luchar por los títulos el próximo 2022: "Nos gusta intentar superarnos e ir a contracorriente".

En septiembre de 2021, Piqué e Ibai anunciaron la compra la plaza del equipo eMonkeyz, que acababa de ascender a la máxima categoría estatal.

Desde entonces han trabajado para dar forma al proyecto que, de momento, contará con la operadora de telefonía móvil Finetwork, la marca de automóviles Cupra y la plataforma de contenidos Disney+ como patrocinadores. La compañía estadounidense dará nombre a la casa donde vivirán los cinco jugadores del equipo.