Garriga: "El progreso de España no se entiende sin el deporte"

En el año que se extingue, Luis María Garriga ha sido distinguido como Caballero del Deporte Español por la Asociación Española de la Prensa Deportiva.

Felicidades, señor Garriga.

Es menester hacerlas extensivas en Aragón a Javier Moracho y a Fernando Arcega, dos deportistas excepcionales.

¿Quién le ha distinguido con tan preciado galardón?

Los periodistas españoles.

¿Le caen bien los periodistas…?

Sí. Entiendo que es una profesión vocacional. Por tanto, desarrollada desde la pasión. La pasión y el deporte… Me identifico con esos valores. Además, un periodista fue esencial en mi vida.

¿Quién?

Paco Ruiz, un periodista de Zaragoza. Yo me había iniciado en el atletismo en Borja. Una tarde, en el año 1960, fui a esperar a mi padre al bar Mi Casa, que era el único bar de Borja que tenía televisión entonces. Recuerdo que estaban televisando los Juegos Olímpicos de Roma. Concretamente, la prueba de salto de altura. Vi saltar a Valeri Brumel y me quedé fascinado. Yo tenía 15 años entonces. Cuatro años después, estaba saltando con él en Tokio 64.

No sé si seguir preguntándole o darle un abrazo… ¿Cómo lo hizo?

Comencé a saltar en la era del pueblo o en un campo de remolacha.

¿En un campo de remolacha…?

Así es. En este sentido, la ayuda de mi tía Felisa fue esencial, pues tuvo a bien regalarme un colchón para que amortiguara la caída.

Gran avance tecnológico el aportado por su tía Felisa…

Sin ninguna duda (sonríe). Hacía buenas marcas para saltar en la era. Entonces, mi padre habló con el periodista y comencé a entrenar en la Academia General Militar. En Madrid, en Vallehermoso, salté un metro y 68 centímetros. Yo era un crío aún, pero se acercó el director de la Residencia Blume y me dijo que me fuera a Barcelona. Pensé que mi padre diría que no, pero dijo que sí.

Y de allí, a la eternidad…

Todo fue muy rápido. Con 17 años, siendo juvenil, batí el récord de España absoluto, con 198 centímetros el 19 de abril de 1963. Un año exacto después, el 19 de abril de 1964, fui el primer español en saltar dos metros. Siendo júnior, fui a los juegos de Tokio 64. Y eso que estaba lesionado en el abductor...

Pero sus Juegos fueron los de México 68. Usted estuvo junto a Fosbury el día que Fosbury cambió la historia.

Y con Bob Beamon en longitud. Yo salté 2.12 metros. Fosbury se fue hasta los 2.24. Pero además, no solo ganó, sino que creó un estilo. Todos saltábamos con el estilo del rodillo ventral. Solo él saltaba así. Sencillamente, puso en fila india a toda la humanidad.

¿Y Múnich 72?

Tenían que haber sido mis Juegos Olímpicos. Tenía 27 años, pero una lesión lo paró todo.

¿Qué hizo después?

Adidas consideró oportuno contratarme. También fui 20 años alcalde de Borja, y concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, ciudades a las que amo. Además, y sobre todo, formé una familia de la que estoy orgulloso.

Se le ve feliz, sí…

Para ser feliz, a veces hay que tener una sordera bien administrada y una memoria selectiva. Pero, por encima de todo, hay que intentar ser feliz. El deporte es una gran escuela de valores, de vida. Además, el progreso de España no se entiende sin el deporte.

¿Tanto se ha avanzado?

Muchísimo. Antes, a un deportista, a mí por ejemplo, me veían como un ser extraño. Ahora, los deportistas son referentes.

Es cierto.

En los años 60, España no tenía relaciones diplomáticas con México. Cantinflas nos hizo una recepción en México 68...

¡Cantinflas! Increíble...

Es así. Entonces, España era noticia cuando ganaba, porque no ganaba nunca, o cuando un atleta disputaba una final olímpica, que es mi caso. Ahora, ¿quién le gana a España, quién..? España ahora es noticia en deporte cuando pierde, porque suele ganar siempre.