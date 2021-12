El judo aragonés se cuelga 18 medallas en el Nacional escolar y dos en el de katas

La delegación aragonesa en el Campeonato de España escolar de judo finalizó su participación con un cuarto puesto en la clasificación general por comunidades autónomas, quedando solo por detrás de Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña, y un segundo en lo que a los infantiles hace referencia. La cosecha en la competición celebrada en la localidad madrileña de Gallur, en la que tomaron parte 775 deportistas, fue de 18 metales, cuatro de ellos de oro. Desde la Federación Aragonesa de Judo y Deportes Asociados se valoró de forma muy positiva los resultados resaltando que todos los medallistas forman parte de su programa de tecnificación y que además dos de ellos pertenecen al aula de tecnificación deportiva puesta en marcha este curso en el IES Sierra de San Quilez de Binéfar. En el Nacional de katas se consiguieron una plata y un bronce.

En cadetes subió a lo más alto del podio en -52 kg Alba Ramírez, del Ibón. Además Laura González (+70 kg, CJ Huesca) fue plata y Mama Coulibaly (+70 kg) y Román Vicente (-73 kg), ambos del CJ Binéfar), bronce. En infantiles la presea dorada la obtuvieron Pilar Ayensa (+63 kg, JC Zaragoza), Javier Benedí (-66 kg, Ibón) y Carlos Martín (-46 kg, CJ Huesca). Un peldaño por debajo quedaron David Marí (-60 kg, Ibón) y Yesenia Padilla (-63 kg, CJ Binéfar), mientras que completaron el medallero Axel Lozano (-46 kg, JC Zaragoza) y Eduardo Miranda (-55 kg, CJ Huesca).

Los buenos resultados de las jóvenes promesas aragonesas en Madrid el pasado fin de semana los completaron los quintos puestos de Aitor Rivero, Mencia San Emetrio y Julia Gimeno todos ellos del JC Zaragoza en categorías infantiles-42kg, -44kg y -57kg, respectivamente, y de los cadetes Lorien Jimenez (Ibón) en -66kg, Raul Roset, del Espacio Vida de Monzón, en +90kg, y Verónica Blanco, del Ibón, en -57kg, y los séptimo puestos de Angie Guerrero, del Ibón, en -44kg.

Junto a los deportistas, el judo de la Comunidad también estuvo representado por los árbitros Jesús Sánchez, Jesús Gallego, Javier Fernández y Antonio Cantalapiedra.

Nacionales de katas y absolutos

En los últimos días, también se han disputado los campeonatos de España de katas y absoluto. En el primero de ellos la pareja formada por los hermanos Álvaro y Alberto Gayarre, del JC Zaragoza, capturaron la plata en la modalidad de nage no kata júnior, mientras que Daniel Requena y Alfredo Medrano (Judo Las Fuentes) consiguieron el bronce en katame no kata. Rubén Gil y Víctor Lechón (Sensei) fueron cuartos en kime no kata.

En el Nacional absoluto Raquel Miret, del Ibón, avanzó hasta la segunda ronda en -78 kg. Su compañera de gimnasio, Elena Catalán (+78 kg) y Sergio Ibáñez (- 66 kg, Sensei) cayeron en la primera.