Viento, lluvia y mucho barro en el Ciclocross Ciudad de Huesca

No fue precisamente un paseo. Tras el parón de la temporada pasada por la pandemia, el entorno del Palacio de los Deportes y el Cerro de San Jorge albergó este domingo un épico regreso del Ciclocross Ciudad de Huesca que en la que era su quinta edición estuvo marcado por la adversa climatología. Dentro de una mañana desapacible en la capital oscense, no faltó el viento, la lluvia e incluso algo de nieve, lo que forzó a que se suspendiesen las pruebas de escuelas y dificultó el desarrolló del resto. El barro con el que cruzaron la meta los participantes fue buena prueba de ello. La cita, penúltima de la Copa Aragón de la modalidad, estaba también incluida en el calendario de la de Cataluña, cuyos representantes dominaron los podios. En los de la categoría élite, los mejores aragoneses fueron Javier Zaera y Lilian Soriano, ambos, líderes de la general autonómica, que acabaron terceros. "El esfuerzo para poder sacar adelante el ciclocross ha sido tremendo; tenemos que agradecer mucho la labor de los voluntarios porque sin ellos no hubiera sido posible", valoró Miguel Bergua, el presidente del Club Ciclista Oscense, organizador de la prueba.

En élite masculino, Jofre Cullell, olímpico en Tokio y número uno de la Copa de Cataluña, cumplió con su papel de favorito. Se despegó de inicio junto al también catalán Álex Ruiz y al local Javier Zaera, del Huesca La Magia Renault y aún en edad sub 23, tras una primera selección de cinco ‘bikers’ y después tomó ya la delantera en solitario. Zaera quedó en un primer momento como su principal perseguidor, pero finalmente Ruiz le adelantó. En élite femenina, Jordina Muntadas, lideró unos puestos de honor que también coparon Cleiren Veerle y Lilian Soriano, del Edelweiss Laguarta.

Antes, la matinal la abrieron los veteranos. El mejor aragonés fue el máster 40 David García dentro de una carrera en la que se impuso Marc Clapes tras un reñido duelo con Arnau Rota. En máster 50 el campeón fue Joan Asensio y en máster 60, Rene Ives.

En cadetes, el turolense Jorge Soriano, del Construcciones Lafuente, se quedó a un paso del podio, comandado por Matiss Van Kerckhove en la clasificación masculina, mientras que en la femenina tras Nuria Hernández llegaron Ana López (CC Bilbilitano) y Julia Villacampa (CC Oscense), cuyo hermano Adrián también fue bronce; en su caso en júnior, categoría en la que el más rápido fue Adriá Franquesa.

En la entrega de premios se guardó un minuto de silencio en memoria de Alberto Roig, socio del CC Oscense fallecido recientemente.