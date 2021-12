Miguel Ángel Arranz, el 'iron man' del quad

Casi 2.000 kilómetros por el desierto mexicano. Unas 46 horas encima de su quad. El zaragozano Miguel Ángel Arranz ha hecho historia convertirse en el primer piloto que gana dos veces la Baja California 1.000, la prueba ‘off road’ más larga del mundo, la considerada madre de todas las carreras que se realizan a través de una única etapa.

Arranz, de 48 años, se impuso la pasada semana en la categoría Pro Quad Ironman -pilotos solos, sin relevos- tras una increíble remontada. Después de perder hasta cinco horas en el primer tramo, marcado por la dureza del recorrido, consiguió reponerse hasta rebasar a su gran rival, el piloto local Francisco Villavicencio.

“Salimos a la una de la mañana, con cero grados de temperatura. En la salida -cercana a la ciudad de Tijuana- los caminos muy rotos y técnicos, en los que el esfuerzo es grande y sudas. Cogí frío y, al salir después a la carretera a 100 y 120 por hora, sufrí un corte de digestión que cambió mis planes por completo”, explica Miguel Ángel, que se vio obligado a parar tres horas en lugar de una en el primer descanso.

“Me tapé con mantas para recuperar la temperatura corporal y volví a arrancar, pero me seguía encontrando mal. Por suerte, los compañeros de equipo encendieron una hoguera en la segunda parada y me dieron un almax que recuperó mi estómago. Cuando se hizo de día, volví a retomar la carrera y las sensaciones ya eran otras”, añade el piloto zaragozano, sobre una remontada en la que, poco a poco, empezó a creer.

Al finalizar esa segunda parada, Villavicencio aventajaba a Arranz en cinco horas, pero con el avance de la prueba esa diferencia se fue reduciendo. “En el kilómetro 1.300, aproximadamente, supe que me sacaba tres horas y yo me encontraba bien. Les dije a mis compañeros de equipo que confiasen en cogerlo”, recuerda el ‘spanish crazy’, como se le conoce en México por la forma en que compite.

A diferencia de Francisco Villavicencio, que varias semanas antes de la carrera acude a estudiar los terrenos por los que transcurre la Baja 1.000, Miguel Ángel Arranz corre “a ciegas”, sin evaluar previamente el trazado. Y esa circunstancia, curiosamente, terminó siendo crucial hacia su victoria.

“Villavicencio atascó en una zona de talcos, de mucho polvo, y lo pude pillar a falta de 300 kilómetros aproximadamente. Él había ido a ver la zona antes de salir, pero, probablemente, no contó con los cambios que se iba a producir después de que tantos pilotos pasasen”, valora Arranz, que en el tramo final, gracias a la experiencia de su primera participación en 2017, supo leer la carrera hasta acabar imponiéndose.

El aragonés fue ciudando su montura a sabiendas de que su rival iba quedando atrás y, solo cuando le comunicaron que el tiempo se había reducido ligeramente, apretó hasta terminar en primera posición con 30 minutos de ventaja sobre Francisco Villavicencio.

Si siguiente reto

Miguel Ángel Arranz empezó a competir en quad en 2001. Ha sido campeón de Aragón varios años; subcampeón de España y campeón de la Baja Aragón (2012), prueba a la que dejó de acudir cuando “perdió la esencia” y pasó a ser “un rallie al esprint” que nada tiene que ver con las pruebas de resistencia.

“Yo busco carreras duras. Cambié el chip y me prometí ir a ganar la Baja 1.000 dos veces. Ahora que ya lo he conseguido, mi siguiente reto es el Dakar”, explica el piloto zaragozano, que se marca “un proyecto a dos años” para preparar el rallie de más repercusión del planeta.

“Voy a aprender bien todo el tema de navegación y en 2024 la idea es competir para ganar. Es una carrera que cuesta mucho dinero y solo puedo acudir con ese objetivo, el de llevarme la victoria”, concluye Arranz.