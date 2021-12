¿Qué balance hace de lo que va de temporada?

Hay que distinguir la ACB de Europa. En la liga, a falta de seis jornadas para terminar la primera vuelta, tenemos un balance de cuatro victorias y siete derrotas. Se trata de una competición muy disputada, con diferencias cortas entre equipos, y tenemos que ser capaces de dar un paso adelante para optar a ganar más partidos. Somos capaces de competir los partidos, pero nos falta algo más para sacar los partidos. En la FIBA Europe Cup, torneo por el que apostamos a nivel estratégico de club, sufrimos una desilusión importante. Habíamos depositado muchas ganas y quedamos eliminados en fase de grupos. El margen de error era pequeño y no fuimos capaces de dar el nivel.

Si retrocediésemos en el tiempo, ¿qué corregiría en la confección del equipo?

Es difícil de plantear porque, cuando en verano elaboramos la plantilla, lo hicimos en unas circunstancias que después cambiaron. La planificación estaba orquestada alrededor de tres jugadores, Okoye, Mobley y Yusta, y todo varió con las lesiones. Santi Yusta se lesionó el 30 de agosto y tuvimos que incorporar a Waczynski. En el puesto de base contábamos con tres jugadores afianzados, que nos iban a aportar cosas distintas, y todo se torció de forma radical cuando el 13 de septiembre se lesionó Cook. Y por dentro apostamos por la alternancia de Hlinason y McLean, y este último también cayó para seis u ocho semanas.

¿Se va a fichar un base próximamente?

Buscamos la posibilidad de potenciar la posición de base, pero no sabemos si lo haremos. Igual no se dan las circunstancias. Igual no se da una oportunidad a la que podamos optar. Si podemos, lo intentaremos.

¿Cuándo está previsto que reaparezcan Cook y Yusta?

Cook está en los plazos. Le diagnosticaron 12 semanas y estamos en la décima. Con Santi ocurre algo parecido. Ambos han retomado el trabajo con el equipo y están dando los últimos pasos para volver. No sé con exactitud cuándo reaparecerán, pero sí puedo decir que están en la recta final.

¿El fichaje del base está supeditado al regreso de Cook y al estado de forma que exhiba?

No necesariamente. No tiene que ir unido. El refuerzo en la posición de base hay que verlo desde un contexto general. Si se da la oportunidad, si podemos optar a la oportunidad y consideramos que mejora el perfil general del equipo, lo haremos.

¿Confía en que jóvenes como Font, Vilá o García ganen peso en el equipo en la segunda vuelta?

Aquí nadie juega por el carné de identidad. Nadie juega porque tenga 40 años o 18. El único argumento para que alguien juegue está en que nos ayude a ganar, a ser competitivos. Cada uno disputará los minutos que se gane. Para poner esta situación en perspectiva podemos mirar lo que juegan otros chicos de 20 o 21 años en la ACB. Pradilla (Valencia) o Jokubaitis (Barça) juegan alrededor de 18 minutos; Nakic (Andorra) algo similar; y Javi García aquí juega unos 14 de media, que no está mal. Siempre hemos sido valientes a la hora de apostar por jugadores de la casa u otros jóvenes llegados desde fuera, como es el caso de Barreiro o Radoncic.

¿Seguirá Waczynski hasta final de temporada o se efectuará la opción de corte en diciembre?

Estamos encantados con él porque creemos que es un jugador que nos ayuda a tener estabilidad. Vamos a dejar que pasen los plazos, pero esperamos que todo continúe así.

Entre los remiendos obligados por las lesiones, el polaco es quien mejor rendimiento está ofreciendo.

No me gusta hacer análisis particulares de los jugadores porque todos forman parte de un engranaje colectivo. Sí puedo decir que, evidentemente, Adam –por el propio Waczynski– nos ayuda a ser más competitivos. Conoce la liga y estamos muy contentos con él.

Y Matt Mobley, ¿está respondiendo al rol de líder, de estrella, que se le presupone?

Nunca hemos pensado en Mobley como un líder. Es un anotador, un finalizador del que esperamos más regularidad y consistencia. Está trabajando para adaptarse a la liga y creo que está avanzando para lograrlo.

Además del propio Mobley, ¿qué jugadores tienen que dar un paso adelante en la anotación?

Todos. Estamos anotando 77,6 puntos de media por partido y necesitamos mejorar eso. Y no se trata de que venga uno y meta muchos, sino de que todos den un paso adelante. Estamos en la parte baja de la liga en cuanto a anotación y hay que corregirlo con la aportación de más hombres. Tenemos buenos profesionales, con talento, y tienen que salir las cosas.

En la pintura, ¿qué está faltando para que hombres como Hlinason o Thompson sean más determinantes?

Ahí tenemos que hablar de aspectos determinados del juego. Las características de Hlinason están muy vinculadas al bloqueo directo y continuar hacia el aro. Hay partidos en los que está más conectado y otros en los que nos cuesta encontrar esa situación. Tenemos que ser capaces de ser más sólidos en esa situación del bloqueo, y eso es trabajo del entrenador. Deon Thompson es un perfil distinto porque es capaz de hacer continuaciones cortas, pero Hlinason necesita continuar hacia el aro.

¿Se le puede ganar al Real Madrid el sábado?

Si no lo creyésemos, no saldríamos a jugar. Hay que competir todos los partidos. No vamos a obviar que el Real Madrid es el líder de la liga, ni que viene jugando a un nivel enorme, pero saldremos a dar el máximo.

Y hacia el final de temporada, ¿dónde se fijan los objetivos?

En conseguir ser capaces de crecer. Y eso pasa por competir cada partido. A partir de ahí, dentro de lo difícil que es esta competición, nuestro objetivo es estar en la franja de lograr plaza europea para el año que viene y estar rozando las opciones de ‘play off’.

¿Hay confianza plena en Ponsarnau?

Es un proyecto a medio plazo con opción de que se convierta en largo plazo. Es un profesional íntegro que se deja el alma y le da vueltas continuamente a la búsqueda de soluciones. Vamos a persistir. Espero que sigamos trabajando con él durante mucho tiempo.