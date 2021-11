Casademont Zaragoza: cinco finales para un sueño copero

Nada frena el entusiasmo del Casademont. La derrota del pasado domingo ante el colista, el Baxi Ferrol (62-75), y además en el pabellón Príncipe Felipe, ha supuesto un asombroso paso en falso para el cuadro aragonés, que exhibió su perfil más vulnerable en el momento más inesperado. Una mácula imprevista, sorprendente, pero que ni mucho menos desacredita el exitoso recorrido de las zaragozanas en el curso actual. El sueño de la Copa se mantiene intacto, a escasos centímetros de distancia, cuando sólo restan cinco jornadas para el término de la primera vuelta.

El Casademont se alinea en la actualidad en la séptima posición de la tabla, con un balance de cinco victorias y cinco derrotas en los 10 partidos disputados. Y antes de alcanzar el ecuador de la temporada, le aguardan aún dos rivales a priori muy propicios para sumar –el Bembibre y el Durán Maquinaria Ensino, penúltimo y antepenúltimo clasificados, respectivamente–, además del Araski, eçl Spar Girona y el Campus Promete.

Eso sí, las zaragozanas están obligadas a solventar sus desequilibrios en las labores de contención, especialmente acentuados en sus tres últimos compromisos."Sin defensa no ganamos; y parece que nos cuesta enterarnos", explicó el entrenador del Casademont, Carlos Cantero, muy molesto con el tropiezo protagonizado por su equipo ante el colista."Fue la primera derrota en casa de la temporada, que tarde o temprano iba a llegar. Sin embargo, es una derrota que duele mucho no por el rival, sino por nuestro propio juego", confesó el técnico, quien recordó las grandes actuaciones del conjunto aragonés en septiembre."Si entonces ni fuimos irregulares, pese a ser un equipo nuevo, no podemos serlo ahora", se lamentó Cantero, quien insistió en la necesidad de"ser competitivas" siempre,"de darlo todo" en la pista,"ya sea el rival el Baxi Ferrol o el Perfumerías Avenida".

El conjunto zaragozano inició la temporada con seguridad, con mano firme, emitiendo señales muy positivas en su juego, y su notable desempeño le reportó hasta cuatro victorias en las cinco primeros jornadas. Superó al Leganés (64-60), en el duelo inaugural; claudicó posteriormente en su desplazamiento a Lérida, en la pista del Cadí La Seu (67-59); pero se impuso después, de manera consecutiva, al Gran Canaria (72-57), el Tenerife (66-70) y el IDK Euskotren (76-69).

Un periodo especialmente productivo que, resultados al margen, también ha ocasionado una comunión perfecta entre el equipo y la grada. Más de 2.500 aficionados acuden de media a los partidos celebrados en el pabellón Príncipe Felipe, generando un ambiente que ya ha vivido capítulos apasionantes. Por ejemplo, la victoria ante el Gernika (58-57), el pasado 31 de octubre, que se produjo con un suspense de película: el triunfo llegó sobre la bocina, con un certero de triple de Vega Gimeno. Ahora, afición y equipo persiguen el sueño de la Copa.