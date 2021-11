Jorge Torre y Raquel De Francisco se adjudican un Cross de la Montaña marcado por la nieve

Desafiando al frío y la nieve. El Cross de la Montaña regresó este sábado tras el parón del pasado año para celebrar una 51 edición en la que predominó el color blanco, tanto por el manto que cubrió el circuito de La Corona como por el que continuó cayendo a lo largo de la mañana en Sabiñánigo. La cita, que abrió el calendario de la Copa Aragón y estaba organizada por el GMS, tenía registrados 311 inscritos (169 escolares y 142 federados) entre los que los vencedores en las pruebas absolutas fueron el serrablés Jorge Torre y la zaragozana Raquel De Francisco.

La joven corredora del Zenit Atleet La Mafia se impuso en una carrera en la que tomó ventaja de inicio codo con codo junto a Shirley Kap (Cornellá Atlético), que ya sabía lo que es ganar en La Corona. Por detrás apretó Florencia Milanesi, del Alcampo Scorpio, que acabó adelantándose a la luxemburguesa y colgándose la plata. Sobre una distancia de 5.000 metros, las tres primeras marcaron unos tiempos de 19:28, 19:40 y 19:53.

En la competición masculina, Torre, actualmente integrante de la Real Sociedad, marcó un ritmo que ninguno de sus rivales pudo seguir para completar los 6.000 metros en 24:04. Con el primer cajón adjudicado, la lucha por los otros dos fue muy reñida y en ella acabaron destacando dos atletas del Zenit Atleet La Mafia. Roberto Martín fue segundo con un 24:30 y Sergio Latorre, tercero (24:31). Hamza Omari, del Intec Zoiti, se tuvo que conformar con la cuata plaza (24:33).

Entre los federados, por edades De Francisco también se adjudicó la sub 23 femenina y Latorre fue el mejor masculino. En sub 20 venció Jehad Janati (Hinaco Monzón); en sub 18, Nicolás Abizanda (GMS) y Naira Zubillaga (Zenit) y en veteranos destacaron Luis Aranda y M.ª Pilar Marco (ADA Zuera).

Las siguiente parada de la Copa será en Zuera el 19 de diciembre. Después se sucederán las de La Almunia (23 de enero), Calatayud (6 de febrero) y Pedrola (20 de febrero).