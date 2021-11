Podcast Heraldo | Daniel Osanz, el rey de la montaña

Daniel Osanz nació hace 23 años en Zaragoza, aunque su juventud la pasó en Jaca, donde se desplazó a vivir con su familia cuando tenía 12 años. Rodeado por los picos del Pirineo, descubrió su pasión por la montaña. A pesar de probar varias disciplinas del atletismo, pronto descubrió su deporte favorito. No era correr, ni hacer duatlones o triatlones. Su deporte era, es y será el kilómetro vertical y las carreras de montaña. Además, viene de familia. Su padre, Francisco Osanz, ha participado en 21 quebrantahuesos, 5 Iron Man y alguna que otra maratón. Desde que Daniel y su hermano eran pequeños ya subían tresmiles junto a su padre.

Este deportista aragonés es seis veces campeón del mundo de su categoría y subcampeón a nivel absoluto en kilómetro vertical y carreras de montaña. El Pirineo aragonés ha sido testigo de innumerables entrenamientos, lesiones y anécdotas. Son pocos los picos de Aragón que no ha subido Osanz. Su ángel es Monte Perdido y su demonio el Garmo Negro. "El pico que menos me gusta del Pirineo es el Garmo Negro porque siempre que he ido me ha pasado algo. Cuando fui de pequeño con mi padre me resbalaba mucho y me frustraba porque me caía. Luego volví años después y tuve una mala experiencia con la nieve. Conseguí más tarde el récord de ascenso y me lo quitaron a los dos días. Está claro que no tenemos 'filing'", ha subrayado Osanz.

Además de de dedicarse al deporte, estudia Medicina en la Universidad de Zaragoza. "Mi vida ahora mismo es un poco complicada. Vivo siempre, sobre todo en exámenes, al límite de horas de sueño, lo que me genera mucho estrés. Es complicado compaginar porque el deporte de montaña requiere de muchas horas de entrenamiento y de desplazamiento", ha señalado el joven aragonés.

Escuche este podcast y descubra todo sobre la vida del deportista de élite Daniel Osanz.