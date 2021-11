Lewandowski, Benzema, Cristiano y Messi, entre los candidatos al The Best 2021

La FIFA desveló este lunes el nombre de los once candidatos a los premios The Best 2021. Karim Benzema (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus / Manchester United), Robert Lewandowski (Bayern de Múnich), Leo Messi (Barça / PSG), Neymar (PSG), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Jorginho (Chelsea), N'Golo Kanté (Chelsea), Kylian Mbappé (PSG) y Mohamed Salah (Liverpool) son los aspirantes al galardón de mejor jugador que se entregará en una ceremonia online que se celebrará el 17 de enero de 2022.

Con Lewandowski muy bien situado para revalidar el trofeo que conquistó el pasado año gracias a su formidable actuación con el Bayern de Múnich, Benzema, Messi Jorginho y Kanté también presentan sólidas credenciales para hacerse con el galardón. Al delantero lionés le avala su condición de referente del Real Madrid y su exitoso regreso a la selección francesa, con la que levantó el pasado mes de octubre el título de campeón de la Liga de Naciones, tras vencer a España en la final disputada en San Siro. El ahora atacante del PSG ganó la Copa del Rey con el Barça y en verano alzó la Copa América con Argentina. Por su parte, los dos mediocentros del Chelsea fueron determinantes para que el club londinense abrochase la segunda 'orejona' de su historia.

En categoría femenina sobresale la presencia de tres futbolistas españolas campeonas de Europa con el Barça -Aitana Bonmati, Jennifer Hermoso y Alexia Putellas - en una nómina de trece aspirantes que completan las suecas Stina Blackstenius (BK Häcken) y Magdalena Eriksson (Chelsea), las inglesas Lucy Bronze (Manchester City) y Ellen White (Manchester City), la noruega Caroline Graham-Hansen (Barcelona), la danesa Pernille Harder (Chelsea), la surcoreana Ji So-yun (Chelsea), la australiana Sam Kerr (Chelsea), la neerlandesa Vivianne Miedema (Arsenal) y la canadiense Christine Sinclair (Portland Thorns).

La arrolladora campaña del Barça, que logró un histórico triplete, convierte al que hasta el verano fuera su técnico, Lluís Cortés, en el gran favorito para hacerse con el premio The Best al mejor entrenador del fútbol femenino, categoría en la que tiene como contrincantes al sueco Peter Gerhardsson (selección sueca), las británicas Emma Hayes (Chelsea) y Beverly Priestman (selección candiense) y la neerlandesa Sarina Wiegman (selección de los Países Bajos y selección de Inglaterra).

Guardiola y Simeone optan a mejor entrenador

En cuanto al premio The Best al mejor entrenador del fútbol masculino, los aspirantes son los italianos Antonio Conte (Inter de Milán / Tottenham Hotspur) y Roberto Mancini (selección italiana), los germanos Hansi Flick (Bayern de Múnich / selección de Alemania) y Thomas Tuchel (Chelsea), los argentinos Diego Pablo Simeone (Atlético de Madrid) y Lionel Scaloni (selección argentina) y el español Pep Guardiola (Manchester City).

En el apartado de mejor guardameta figuran como candidatos el brasileño Alisson Becker (Liverpool), el italiano Gianluigi Donnarumma (Milan / PSG), el senegalés Édouard Mendy (Chelsea), el alemán Manuel Neuer (Bayern de Múnich) y el danés Kasper Schmeichel (Leichester).

A mejor guardameta femenina optan la alemana Ann-Katrin Berger (Chelsea) la chilena Christiane Endler (PSG / Olympique de Lyon) la canadiense Stephanie Lynn Marie Labbé (FC Rosengård / PSG), la sueca Hedvig Lindahl (Atlético de Madrid) y la estadounidense Alyssa Naeher (Chicago Red Stars).