El Manchester United destituye a Solskjaer

El noruego Ole Gunnar Solskjaer ha sido destituido este domingo como entrenador del Manchester United por la mala racha de resultados, coronada por la goleada sufrida el sábado en casa del Watford (4-1), y Michael Carrick se hará cargo del equipo de manera interina hasta la llegada de un nuevo técnico.

"Ole siempre será una leyenda en el Manchester United y lamentamos haber llegado a esta difícil decisión. Si bien las últimas semanas han sido decepcionantes, no deberían ocultar todo el trabajo que ha realizado durante los últimos tres años para reconstruir las bases del éxito a largo plazo", explicó el club mancuniano.

En este sentido, la entidad reiteró su "más sincero agradecimiento" por los "incansables esfuerzos" del preparador noruego. "Su lugar en la historia del club siempre estará asegurado, no solo por su historia como jugador, sino como un gran hombre y un entrenador que nos brindó muchos grandes momentos. Siempre será bienvenido en Old Trafford como parte de la familia del Manchester United", apuntó.

Los 'red devils' solo han sido capaces de ganar uno de sus últimos siete partidos en la Premier League -una victoria, un empate y cinco derrotas- y son séptimos con 17 puntos, a tres de la zona europea y a 12 del liderato.

Además, el United informó que Michael Carrick se hará cargo del primer equipo durante los próximos encuentros mientras busca un sustituto que dirija al equipo hasta final de la temporada.

La intención del club de Old Trafford es intentar convencer a Zinedine Zidane, que no se mostró muy entusiasmado con el cargo hace varias semanas. Para ello aumentarán la cuantía económica que le ofrecen al francés, el cual no entrena desde que el pasado verano abandonase el Real Madrid. El currículum de Zidane, con sus tres Champions y sus dos ligas españolas, es un gran atractivo para un United que lleva casi cuatro años sin ganar un título.

Sin embargo, si no consiguieran encandilar al francés, el United esperará hasta final de curso para encontrar una mejor posición para firmar a un técnico. Con Antonio Conte ya en el Tottenham Hotspur, se les escapó una de sus mejores opciones, por lo que pueden esperar hasta verano para que otro entrenador de postín se libere.