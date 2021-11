Jamel McLean abandona el Casademont Zaragoza

El pívot estadounidense Jamel McLean ha abandonado este domingo el Casademont Zaragoza, tras llegar a un acuerdo con el club para la finalización de su contrato, ha confirmado la entidad maña.

McLean ha promediado 9 puntos y 4 rebotes en seis encuentros de Liga Endesa en los 16 minutos disputados de promedio en pista, dejando su mejor actuación en la cancha del Lenovo Tenerife, donde firmó 17 puntos y 7 rebotes. En Europa, solo pudo disputar dos encuentros al caer lesionado en la cancha del Hapoel Gilboa Galil en Israel. Tras someterse a las pertinentes pruebas médicas, le fue detectado un esguince en el tobillo izquierdo, con lesión de grado III en el ligamento peroneo astragalino anterior, lo que conllevaba entre cuatro y seis semanas de baja.

El club aragonés maniobró con rapidez y optó por suplir su ausencia con la contratación de Deon Thompson, quien firmó con los zaragozanos hasta el término de la presente campaña. El pívot, de 33 años y 2,04 metros de estatura, cuenta con experiencia en la ACB.

"Desde Casademont Zaragoza, queremos agradecer la profesionalidad y predisposición mostradas en todo momento por el jugador, al tiempo que le deseamos suerte en su próxima etapa profesional", ha señalado la entidad que preside Reynaldo Benito.

McLean se incorporó a la entidad zaragozana el pasado verano, procedente del MHP Riesen Ludwigsburg, donde había firmado unos guarismos de 11,4 puntos, 5,5 rebotes, 1,3 asistencias y 14,1 de valoración por encuentro. Pero no ha ofrecido el rendimiento esperado ni en la Liga Endesa no en la FIBA Europe Cup, al margen de no haber podido actuar en los últimos encuentros por un esguince de tobillo.