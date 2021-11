Aurell y Soria se llevan la Copa Aragonesa de Duatlón Cros con su victoria en el Sierra de Armantes

El trazado del Duatlón Cros Sierra de Armantes ha vuelto un año más clave para definir los principales títulos de la Copa Aragonesa de Duatlón Cros, Trofeo Bilstein Group. Así, Lucas Aurell, del Stadium Casablanca Mapei, y Leti Soria, del Octavus Triatlón-Skoda Zaratecno, se han proclamado campeones en sus respectivas categorías a nivel absoluto al entrar también en primer lugar durante la carrera que ha discurrido por Calatayud y su entorno, tras una ligera lluvia y con bajas temperaturas.

En el caso del grupo masculino, el bilbilitano Jesús Dimas, del Duatlón Calatayud, ha entrado segundo en meta seguido de Óscar Justes, del A.O.C.-Tragamillas Alcañiz. En el caso de las féminas, Ester Ruiz, del Club Triatlón Europa, y Marta Bernal, del Triatlón Cierzo, han sido las encargadas de cerrar el podio. En el capítulo de incidencias, el bilbilitano Félix Bernal tuvo que ser evacuado al hospital tras una caída en el tramo de bicicleta. Finalmente hubo 79 inscritos.

Para Aurell esta prueba "me ha sorprendido por la dureza, porque me habían dicho que lo era pero me he dado cuenta de que es más duro al hacerlo". "Cuando me he montado en la bici, no tenía piernas y lo he visto complicado", confesaba. Sin embargo, todo ha cambiado y apuntaba que "he ido recuperando sensaciones y ya en el segundo tramo de carrera estaba mejor y he conseguido administrar bien las fuerzas".

Con vistas a la última cita de la XXIII Copa, que está programada para la semana que viene en Utebo, Aurell reconocía que "en lo individual ya he cumplido, porque mi objetivo era ganar el título, pero nos queda el trofeo por equipos". Por su parte, Soria, que correrá en casa, asumía que "será un día para disfrutar después de todo el esfuerzo de esta temporada".

Foto del XIX Duatlón Cros Sierra de Armantes disputado en Calatayud MACIPE

En su caso, valoraba de la carrera bilbilitana que "es muy duro y muy bonito" y subrayaba que "hay mucha animación en cada punto y eso hace que lo lleves mejor. Estoy muy agradecida". En cuanto al desarrollo de la carrera, reconocía que "en el sector a pie he cogido ventaja, pero Ester es muy buena en bici y pensaba que me cogería. Pero no ha sido así y el último tramo he podido disfrutarlo".

El Duatlón Sierra de Armantes cuenta con un primer sector de carrera a pie de seis kilómetros, otro de bicicleta de 20 kilómetros que cuenta con tramos por la sierra que le da nombre y el colofón de tres kilómetros otra vez a pie, englobando tramos urbanos estrechos, fuertes desniveles y descenso por barranco. "Como cros es muy marcado por su dificultad y su dureza, pero los participantes lo disfrutan", apuntaba Daniel Sánchez, vicepresidente del Duatlón Calatayud.

"Es la prueba más antigua de España, son 29 ediciones y tenemos todavía más ilusión en el año que viene, aunque este también ha sido especial después de todo lo que ha pasado con la pandemia", reconocía. Desde el Ayuntamiento, el concejal de Deportes, Héctor Sarriá, coincidía en que "es una prueba muy importante para la ciudad y el año que viene va a ser muy especial".

La organización de la prueba la realizan el Club Duatlón Calatayud, el Ayuntamiento y la Federación Aragonesa de Triatlón, que cuentan con la colaboración de 80 voluntarios, entre dichas entidades, otros clubes, la Academia de Logística del Ejército, Protección Civil y Policía Local y Nacional.