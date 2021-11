Xavi se estrena en un derbi de "urgencias" 

"Tenemos urgencias en la clasificación, somos novenos, y no se puede fallar". Así se presentó Xavi Hernández en la rueda de prensa previa al derbi que mide este sábado a su equipo frente al Espanyol en el Camp Nou. El técnico catalán ha asumido un Barça inmerso en una enorme crisis de juego y resultados, ansía revertir la situación cuanto antes y no hay mejor terapia para empezar que vencer al rival ciudadano ante tu público.

El Barça vivirá un derbi diferente. Xavi será el gran protagonista, el hombre que acapare todos los focos. El técnico de Tarrasa se estrena en el banquillo con el que siempre ha soñado y lo hace en un partido de los que uno sueña ganar. Será un partido extraño. Tras décadas de dominio azulgrana, ambos equipos llegan a la cita igualados a puntos pero con sensaciones muy diferentes. Los pericos miran, por qué no, a Europa, mientras que los culés no tienen otra cosa en mente que cambiar la dinámica.

Precisamente eso es lo primero que tratará de hacer Xavi, modificar una tendencia muy negativa. El Barça se ha convertido con el devenir de los partidos en un equipo sin rumbo y carente de autoestima, algo que el extécnico del Al Sadd pretende dar la vuelta empezando por su comparecencia ante los medios. "Tenemos que ir escalando posiciones. El Barcelona tiene que estar peleando por los títulos. Hay que transmitir energía positiva y que no estamos en la posición que se merece el club", declaró la víspera del derbi.

Para empezar a escalar en la tabla, Xavi tendrá que empezar a ganar partidos con un equipo de circunstancias. El técnico de Tarrasa llega al derbi con muy pocos entrenamientos con todo el grupo después de los compromisos internacionales y con una plaga de lesiones que asola principalmente a la zona de ataque. Las bajas de Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Pedri, que ha recaído de sus problemas en el cuádriceps y estará un mes más en el dique seco, Martin Braithwaite y el 'Kun' Agüero, podrían llevar a Xavi a usar un 3-5-2 que ya ha utilizado en muchas ocasiones en el Al Sadd y que le llevaría a poner en liza un once repleto de centrocampistas.

Pese a las ausencias, la situación de la enfermería ha mejorado respecto a los días previos al parón liguero por los compromisos de las selecciones. Estas dos semanas han servido a Xavi para recuperar a Gerard Piqué, Sergi Roberto, Eric García y Nico González, jugadores que podrían estar a disposición del técnico si este lo estima oportuno, aunque en ningún caso se los forzaría si no están recuperados al cien por cien.

No será un partido sencillo para el Barcelona y Xavi lo sabe. "El Espanyol es un muy buen equipo. Puede presionar arriba, en bloque bajo, salir en transición y con poderío físico en la estrategia", declaró. No le falta razón al preparador egarense, toda vez los de Vicente Moreno se han asentado en las últimas jornadas y llegan habiendo perdido solamente uno de los últimos seis encuentros. Este curso ya saben, además, lo que es ganar a un coloso como el Real Madrid, un precedente que no se parece al del partido de este sábado en el Camp Nou. "No tiene nada que ver, ni el rival, ni el escenario ni nada. El derbi lo ganaremos compitiendo, haciendo las cosas muy bien", afirmó el técnico perico.

El grupo de Vicente Moreno muestra muy buenas sensaciones y el técnico valenciano contar, además, con prácticamente la totalidad de sus futbolistas. Solo tiene en la enfermería a Óscar Gil, afectado del tendón rotuliano y que no volverá hasta 2022, y tiene la duda de Keidi Bare, tocado después de los compromisos internacionales con Albania. El resto de jugadores estará a su disposición, incluido un Raúl de Tomás que está en el mejor momento de su carrera y que llega al Camp Nou, un estadio en el que ya marcó con el Rayo Vallecano, con la pólvora lista para explotar.

Los precedentes en los últimos derbis son muy favorables para el Barcelona. Los pericos solo han rascado un triunfo en los últimos 26 partidos. Fue en el año 2019 y en la Copa del Rey (1-0). Para encontrar un triunfo liguero del Espanyol en el Camp Nou es necesario remontarse a 2009 cuando dos tantos de Iván de la Peña sirvieron para dar la campanada ante el 'Pep Team'. Aquel día estaba Xavi sobre el terreno de juego, hoy en el banquillo.

Alineaciones probables

Barça: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Eric García, Jordi Alba, Busquets, Gavi, Nico, De Jong, Abde y Memphis.

Espanyol: Diego López, Aleix Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa, Sergi Darder, Yangel Herrera, Bare, Puado, Embarba y Raúl de Tomás.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Comité Madrileño).

Horario: 21.00. Camp Nou.

TV: Movistar LaLiga.