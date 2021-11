Cinco minutos de ejercicio al día: así es el método Sakuma

Hay personas que son amantes, per se, del deporte y a quienes no les cuesta ir al gimnasio o a correr todos los días. Pero, en el otro extremo de la balanza, hay gente que por mucho que quiera no consigue adherirse a una rutina deportiva. La falta de constancia impide llevar un estilo de vida saludable. Para solucionar este problema se puede, entre otras cosas, apostar por rutinas y ejercicios de fácil ejecución y que no roben mucho tiempo. Será más fácil hacer algo de ejercicio en casa durante diez minutos que ir hasta el gimnasio a hacer una hora de entrenamiento.

Entre las varias ideas, en esta línea, que llegan desde Japón, está el método Sakuma, desarrollado por el entrenador personal Kenichi Sakuma, quien afirma que si no conseguimos bajar de peso es porque nuestros músculos están mal colocados, tenemos mala postura y, entonces, no les hacemos trabajar de manera adecuada.

Así, el entrenamiento que propone Sakuma apenas dura 5 minutos y consiste en mantener una serie de posturas y posiciones que nos ayuden a recolocar la musculatura para poder trabajar de manera completa y efectiva. Algunos ejemplos, por grupos musculares, de estos ejercicios son:

Abdomen y glúteos. Tumbados bocabajo, con las manos entrelazadas en el cuello, hay que despegar los hombros del suelo sin levantar el abdomen. Las piernas tienen que estar juntas y rectas y hay que levantarlas, trabajando el glúteo.

Muslos . Tumbados bocabajo, brazos bajo la barbilla, pies hacia arriba y tobillos cruzados. Hay tratar, en esta postura, de separar los muslos del suelo.

Cintura . Hay que sentarse en una silla, con los brazos a los lados y agarrarse a ella, levantando un lado de la cadera subiendo la pierna pero sin mover los hombros. Hacerlo por cada lado.

Pecho. Sentados en una silla, con los brazos cruzados y los pies separados a la altura de las caderas. Apoyamos los codos sobre las rodillas y luego levantamos los brazos por encima de la cabeza, sin varias la postura y sin elevar el torso.

Para el equilibrio. Habrá que colocarse en cuclillas, con los pies ligeramente separados y el torso hacia adelante. Apoyamos las palmas de las manos en el suelo y nos ponemos de pie de golpe, poniéndonos de puntillas con las manos hacia arriba.

